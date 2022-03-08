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https://arabic.sputniknews.com/20220308/كوريا-الشمالية-تزيد-القلق-العالمي-بـخطوة-نووية-والجار-الجنوبي-يدعوها-لاحترام-الاتفاقات-1059607681.html
كوريا الشمالية تزيد القلق العالمي بـ"خطوة نووية" والجار الجنوبي يدعوها لاحترام الاتفاقات
كوريا الشمالية تزيد القلق العالمي بـ"خطوة نووية" والجار الجنوبي يدعوها لاحترام الاتفاقات
دعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية إلى الالتزام باتفاقاتها مع المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي، وسط تقارير تفيد بأن الشمال... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:33+0000
2022-03-08T09:33+0000
كوريا الشمالية
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قال المدير العام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أمس الاثنين، إن فريق المراقبة بالوكالة رصد مؤشرات على نشاط المفاعل الذي تبلغ طاقته 5 ميغاواط في المجمع شمال بيونغ يانغ، واصفا الخطوة بالـ"مؤسفة للغاية".وقال مسؤول وزارة الوحدة الكورية الجنوبية للصحفيين إن "الحكومة بالتنسيق مع الدول والوكالات المعنية مثل الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل مراقبة الأنشطة النووية والصاروخية الكورية الشمالية".وفض المسؤول الإدلاء بمزيد من التعليقات عن "قضايا المخابرات"ولكنه أضاف أنه لم تكن هناك أي أنشطة رئيسية جديرة بالاهتمام.ويبدو أن كوريا تقوم ببناء ملحق لمنشأة تخصيب في يونغبيون، على الرغم من أن الغرض منها لم يتم تحديده بعد، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب وكالة يونهاب.وهذا هو أول نشاط في الموقع منذ أن فككت كوريا الشمالية الموقع في مايو 2018، ومن المحتمل أن تكون كوريا الشمالية تخطط لإعادة موقع الاختبار إلى حالة الاستعداد لاستئناف التجارب النووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/كوريا-الشمالية-تجري-اختبارا-مهما-آخر-لتطوير-قمر-صناعي-للاستطلاع-1059520158.html
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كوريا الشمالية, العالم

كوريا الشمالية تزيد القلق العالمي بـ"خطوة نووية" والجار الجنوبي يدعوها لاحترام الاتفاقات

09:33 GMT 08.03.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / KCNA
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دعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية إلى الالتزام باتفاقاتها مع المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي، وسط تقارير تفيد بأن الشمال يواصل أنشطته في مجمع يونغبيون النووي الرئيسي.
قال المدير العام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أمس الاثنين، إن فريق المراقبة بالوكالة رصد مؤشرات على نشاط المفاعل الذي تبلغ طاقته 5 ميغاواط في المجمع شمال بيونغ يانغ، واصفا الخطوة بالـ"مؤسفة للغاية".
وقال مسؤول وزارة الوحدة الكورية الجنوبية للصحفيين إن "الحكومة بالتنسيق مع الدول والوكالات المعنية مثل الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل مراقبة الأنشطة النووية والصاروخية الكورية الشمالية".
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وفض المسؤول الإدلاء بمزيد من التعليقات عن "قضايا المخابرات"ولكنه أضاف أنه لم تكن هناك أي أنشطة رئيسية جديرة بالاهتمام.
ويبدو أن كوريا تقوم ببناء ملحق لمنشأة تخصيب في يونغبيون، على الرغم من أن الغرض منها لم يتم تحديده بعد، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب وكالة يونهاب.
وهذا هو أول نشاط في الموقع منذ أن فككت كوريا الشمالية الموقع في مايو 2018، ومن المحتمل أن تكون كوريا الشمالية تخطط لإعادة موقع الاختبار إلى حالة الاستعداد لاستئناف التجارب النووية.
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