https://arabic.sputniknews.com/20220308/لافروف-يبحث-الوضع-في-أوكرانيا-مع-نظيره-الفاتيكاني-1059616903.html
لافروف يبحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفاتيكاني
لافروف يبحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفاتيكاني
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:07+0000
2022-03-08T12:07+0000
2022-03-08T12:07+0000
روسيا
سيرغي لافروف
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "فيما يتعلق بالقلق الذي عبر عنه بارولين بشأن الوضع في أوكرانيا، أوضح لافروف له الموقف الروسي المبدئي فيما يتعلق بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة التي يتم تنفيذها في أوكرانيا".وأعرب الطرفان عن "أملهما في عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين موسكو وكييف في أقرب وقت، والتوصل إلى اتفاق لحل المشاكل الرئيسية الكامنة وراء الأزمة الأوكرانية من أجل حلها ووقف الأعمال العدائية".وأعلنت السفارة الروسية في بيلاروسيا، يوم أمس الإثنين، في 7 مارس/ آذار، أن "الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا قد انتهت".وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان نشر على قناتها في "تليغرام: "الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا انتهت".وأضاف البيان: "جرت المناقشة خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات، خلال الاجتماع، أخذ الطرفان استراحة واحدة".وقال مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي : "يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل غدًا، وقد أكد الجانب الأوكراني ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الخارجية-الروسية-تعتبر-أن-حادث-السفارة-في-أيرلندا-ذو-طابع-إرهابي-1059611818.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سيرغي لافروف, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
لافروف يبحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفاتيكاني
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي
: "فيما يتعلق بالقلق الذي عبر عنه بارولين بشأن الوضع في أوكرانيا، أوضح لافروف له الموقف الروسي المبدئي فيما يتعلق بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة التي يتم تنفيذها في أوكرانيا".
وأعرب الطرفان عن "أملهما في عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين موسكو وكييف في أقرب وقت، والتوصل إلى اتفاق لحل المشاكل الرئيسية الكامنة وراء الأزمة الأوكرانية من أجل حلها ووقف الأعمال العدائية".
وأعلنت السفارة الروسية في بيلاروسيا، يوم أمس الإثنين، في 7 مارس/ آذار، أن "الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا قد انتهت".
وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان نشر على قناتها في "تليغرام: "الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا انتهت".
وأضاف البيان: "جرت المناقشة خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات، خلال الاجتماع، أخذ الطرفان استراحة واحدة".
وقال مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي
: "يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل غدًا، وقد أكد الجانب الأوكراني ذلك".