عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220308/لافروف-يبحث-الوضع-في-أوكرانيا-مع-نظيره-الفاتيكاني-1059616903.html
لافروف يبحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفاتيكاني
لافروف يبحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفاتيكاني
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:07+0000
2022-03-08T12:07+0000
روسيا
سيرغي لافروف
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058950540_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_23bf471207355beb18565086c592158f.jpg
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "فيما يتعلق بالقلق الذي عبر عنه بارولين بشأن الوضع في أوكرانيا، أوضح لافروف له الموقف الروسي المبدئي فيما يتعلق بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة التي يتم تنفيذها في أوكرانيا".وأعرب الطرفان عن "أملهما في عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين موسكو وكييف في أقرب وقت، والتوصل إلى اتفاق لحل المشاكل الرئيسية الكامنة وراء الأزمة الأوكرانية من أجل حلها ووقف الأعمال العدائية".وأعلنت السفارة الروسية في بيلاروسيا، يوم أمس الإثنين، في 7 مارس/ آذار، أن "الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا قد انتهت".وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان نشر على قناتها في "تليغرام: "الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا انتهت".وأضاف البيان: "جرت المناقشة خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات، خلال الاجتماع، أخذ الطرفان استراحة واحدة".وقال مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي : "يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل غدًا، وقد أكد الجانب الأوكراني ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الخارجية-الروسية-تعتبر-أن-حادث-السفارة-في-أيرلندا-ذو-طابع-إرهابي-1059611818.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058950540_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_c054bdb69de008fae108574ea1a90c7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سيرغي لافروف, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

لافروف يبحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفاتيكاني

12:07 GMT 08.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصور  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "فيما يتعلق بالقلق الذي عبر عنه بارولين بشأن الوضع في أوكرانيا، أوضح لافروف له الموقف الروسي المبدئي فيما يتعلق بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة التي يتم تنفيذها في أوكرانيا".
وأعرب الطرفان عن "أملهما في عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين موسكو وكييف في أقرب وقت، والتوصل إلى اتفاق لحل المشاكل الرئيسية الكامنة وراء الأزمة الأوكرانية من أجل حلها ووقف الأعمال العدائية".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الخارجية الروسية تعتبر أن حادث السفارة في أيرلندا ذو طابع إرهابي
10:43 GMT
وأعلنت السفارة الروسية في بيلاروسيا، يوم أمس الإثنين، في 7 مارس/ آذار، أن "الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا قد انتهت".
وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان نشر على قناتها في "تليغرام: "الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا انتهت".
وأضاف البيان: "جرت المناقشة خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات، خلال الاجتماع، أخذ الطرفان استراحة واحدة".
وقال مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي : "يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل غدًا، وقد أكد الجانب الأوكراني ذلك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала