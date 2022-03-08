https://arabic.sputniknews.com/20220308/لبنان-اعتصام-لموظفي-القطاع-العام-احتجاجا-على-تردي-الوضع-المعيشي-1059612148.html

لبنان: اعتصام لموظفي القطاع العام احتجاجا على تردي الوضع المعيشي

لبنان: اعتصام لموظفي القطاع العام احتجاجا على تردي الوضع المعيشي

نفذ موظفو القطاع العام اعتصاماً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للعاملين في الإدارات العامة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T10:46+0000

2022-03-08T10:46+0000

2022-03-08T10:46+0000

أخبار لبنان

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وطالب المعتصمون بتصحيح الرواتب والأجور لتتناسب مع الغلاء المعيشي، ودوام عادل للحفاظ على كرامة الموظف.وقال النقابي محمد قاسم لـ"سبوتنيك" إن هذا التحرك المستمر منذ فترة بسبب انخفاض الرواتب وفقدانها لأكثر من 90% من قيمتها الشرائية، وبنفس الوقت ليس هناك أي مورد آخر باستثناء بدل النقل الذي لا يكفي إلا للأشخاص المقيمين في محيط عملهم، كما أن موازنة 2022 فرضت ضرائب ورسوم يعجز عنها حتى من يتقاضى 10 ملايين ليرة شهرياً وأقصى راتب لموظف في الإدارة العامة لا يتجاوز ال 3 ملايين ليرة لبنانية".وأوضح قاسم أن "المشكلة الأساسية اليوم لكل الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين هو الوضع والانكشاف الصحي، بظل غياب المؤسسات الصحية الضامنة وعدم رصد الاعتمادات لهذه المؤسسات وتحديداً في موضوع تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي الذين نهبوا أمواله وأفقروا التعاونية".من جهتها، تقول جوسلين يمين لـ"سبوتنيك" وهي موظفة في وزارة الداخلية والبلديات، إنه "بالنسبة لموضوع الرواتب نحن لسنا بحاجة إلى مساعدة اجتماعية ذليلة لا توصلنا إلى عملنا يومين في الأسبوع، نحن نريد تصحيح رواتب وتقديمات طبية واجتماعية لأننا أصبحنا تحت خط الفقر، إذا مرضنا ليس لدينا طبابة، وأولادنا لم نعد باستطاعتنا أن نعلمهم".بدورها، تقول متظاهرة لـ"سبوتنيك":"اليوم يتم الحديث عن رفع أسعار كل شيء، المحروقات من بنزين إلى مازوت وسترتفع أسعار إشتراك كهرباء المولدات الكهربائية، وبالتالي لن نستطيع تعبئة بنزين في سياراتنا لننتقل إلى أشغالنا ولا حتى لشراء حاجياتنا أو حتى نصل على المستفشى". مضيفة:" وزير الاتصالات يقول إن الاتصالات سترتفع 4 أو 5 مراة، وهذا يعني أن راتب الموظف في الدولة اللبنانية سيساوي إما فاتورة إشتراك مولد كهربائي وإما فاتورة إتصالات وكنا نقول نريد العيش على الخبز والمياه اليوم رواتبنا لا تكفينا لا للخبز ولا للمياه".ولفتت إلى أن "المشكلة الكبيرة اليوم هي الطبابة، فرق الضمان للدخول إلى المستشفى، كان الموظف مغطى بنسبة 85% اليوم التغطية أقل من 5%، هذا يعني دخول المستشفى يكلف 40 مليون ليرة لبناني وما فوق، عملية لزميل لي وهي بسيطة ستكلفه 80 مليون ليرة".وتزداد معاناة موظفي القطاع العام في لبنان مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وتدني قيمة الرواتب والأجور، التي باتت لا تتناسب مع الغلاء المعيشي القائم بعد أن خسرت العملة المحلية لأكثر من 85% من قيمتها الشرائية.

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