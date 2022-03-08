https://arabic.sputniknews.com/20220308/لن-يكون-الأخير-قائد-عسكري-إيراني-يؤكد-اعتزام-بلاده-إطلاق-مزيد-من-الأقمار-الصناعية-العسكرية-1059617315.html
"لن يكون الأخير"... قائد عسكري إيراني يؤكد اعتزام بلاده إطلاق مزيد من الأقمار الصناعية العسكرية
"لن يكون الأخير"... قائد عسكري إيراني يؤكد اعتزام بلاده إطلاق مزيد من الأقمار الصناعية العسكرية
قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده تخطط لإرسال سلسلة من الأقمار الصناعية العسكرية إلى الفضاء خلال السنوات المقبلة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:16+0000
2022-03-08T12:16+0000
2022-03-08T12:26+0000
إيران
أخبار إيران
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قال قائد الوحدات الفضائية في قوة الجو-الفضائية بالحرس الثوري الإيراني، علي جعفر أبادي، أن "إيران سترسل سلسلة من الأقمار الصناعية العسكرية إلى الفضاء في السنوات المقبلة"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية.وأعلنت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، صباح اليوم الثلاثاء، تمكنها من وضع القمر الصناعي "نور 2" في مدار 500 كم حول الأرض بنجاح.وأوضحت في بيان أن "القمر الصناعي نور2 تم إطلاقه "من المنطقة الصحراوية التابعة لمدينة شاهرود شمال شرقي إيران بواسطة حامل الأقمار الصناعية ثلاثي المراحل قاصد".ولفت البيان إلى أن مهمة القمر الصناعي "نور2" هي الاستشعار والاستطلاع، موضحا أنه تم وضعه بسرعة 7.6 كم في الثانية و480 ثانية بعد الإطلاق في المدار 500 كم حول الأرض.وكانت القوة الجوفضائية للحرس الثوري قد استطاعت منذ قرابة العامين وضع القمر الصناعي "نور 1" في مداره حول الأرض، ولا يزال إلى الآن نشطا ومستمرا في إرسال المعلومات.
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إيران, أخبار إيران
"لن يكون الأخير"... قائد عسكري إيراني يؤكد اعتزام بلاده إطلاق مزيد من الأقمار الصناعية العسكرية
12:16 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 12:26 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن بلاده تخطط لإرسال سلسلة من الأقمار الصناعية العسكرية إلى الفضاء خلال السنوات المقبلة.
قال قائد الوحدات الفضائية في قوة الجو-الفضائية بالحرس الثوري الإيراني، علي جعفر أبادي، أن "إيران سترسل سلسلة من الأقمار الصناعية العسكرية إلى الفضاء في السنوات المقبلة"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية.
وأعلنت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، صباح اليوم الثلاثاء، تمكنها من وضع القمر الصناعي "نور 2" في مدار 500 كم حول الأرض بنجاح.
وأوضحت في بيان أن "القمر الصناعي نور2
تم إطلاقه "من المنطقة الصحراوية التابعة لمدينة شاهرود شمال شرقي إيران بواسطة حامل الأقمار الصناعية ثلاثي المراحل قاصد".
ولفت البيان إلى أن مهمة القمر الصناعي "نور2" هي الاستشعار والاستطلاع، موضحا أنه تم وضعه بسرعة 7.6 كم في الثانية و480 ثانية بعد الإطلاق في المدار 500 كم حول الأرض.
وكانت القوة الجوفضائية للحرس الثوري قد استطاعت منذ قرابة العامين وضع القمر الصناعي
"نور 1" في مداره حول الأرض، ولا يزال إلى الآن نشطا ومستمرا في إرسال المعلومات.