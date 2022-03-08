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"لوكهيد مارتن" تعلن نيتها إنفاق مليار دولار لتوطين الصناعات العسكرية في السعودية
"لوكهيد مارتن" تعلن نيتها إنفاق مليار دولار لتوطين الصناعات العسكرية في السعودية
أعلنت شركة "لوكهيد مارتن"، اليوم الثلاثاء، أنها ستنفق أكثر من مليار دولار لتوطين صناعة الأسلحة في المملكة العربية السعودية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T07:28+0000
2022-03-08T07:37+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة "لوكهيد مارتن"، راي بيزيللي، إن الشركة ستنفق أكثر من مليار دولار لتوطين الصناعات العسكرية في السعودية، حسب وكالة "رويترز".جاءت تصريحات بيزيللي على هامش معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض.وتتعاون الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة "لوكهيد مارتن" لتوطين صناعة أجزاء من منظومة صواريخ الاعتراض "ثاد" بالسعودية.وأول من أمس، افتتح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، معرض الدفاع الدولي 2022 في دورته الأولى، المستمرة حتى التاسع من شهر مارس/ آذار الجاري، وتشارك فيه 590 شركة من 42 دولة.
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أخبار السعودية اليوم

"لوكهيد مارتن" تعلن نيتها إنفاق مليار دولار لتوطين الصناعات العسكرية في السعودية

07:28 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 08.03.2022)
© REUTERS / Axel Schmidtطائرة لوكهيد مارتن F-35 في معرض الطيران ILA في برلين
طائرة لوكهيد مارتن F-35 في معرض الطيران ILA في برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Axel Schmidt
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أعلنت شركة "لوكهيد مارتن"، اليوم الثلاثاء، أنها ستنفق أكثر من مليار دولار لتوطين صناعة الأسلحة في المملكة العربية السعودية.
وقال نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة "لوكهيد مارتن"، راي بيزيللي، إن الشركة ستنفق أكثر من مليار دولار لتوطين الصناعات العسكرية في السعودية، حسب وكالة "رويترز".
جاءت تصريحات بيزيللي على هامش معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض.
وتتعاون الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة "لوكهيد مارتن" لتوطين صناعة أجزاء من منظومة صواريخ الاعتراض "ثاد" بالسعودية.
وأول من أمس، افتتح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، معرض الدفاع الدولي 2022 في دورته الأولى، المستمرة حتى التاسع من شهر مارس/ آذار الجاري، وتشارك فيه 590 شركة من 42 دولة.
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