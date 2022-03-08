عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220308/مؤسسة-النفط-الليبية-الإنتاج-تجاوز-11-مليون-برميل-بعد-فتح-الصمامات-1059640885.html
مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج تجاوز 1.1 مليون برميل بعد فتح الصمامات
مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج تجاوز 1.1 مليون برميل بعد فتح الصمامات
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج البلاد من الخام تجاوز 1.1 مليون برميل يوميا بعد إعادة فتح الصمامات. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T18:38+0000
2022-03-08T18:38+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103653/46/1036534638_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_a79670221830c76b8c1adc13052165dd.jpg
أفادت المؤسسة في بيان على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "بتعافي إنتاج ليبيا من الخام بعد فتح صمامات الرياينة وتجاوز الإنتاج لـ مليون و100 ألف برميل يوميا".وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات التشغيل مستمرة للعودة لمستوى ما قبل الإغلاقات بشكل تدريجي.كانت مؤسسة النفط قالت في وقت مبكر من اليوم إنها رفعت حالة القوة القاهرة واستأنفت الإنتاج بحقل الشرارة النفطي.وكان مهندسان نفطيان بالحقل الرئيسي قالا إن العمليات توقفت هناك في الثالث من مارس/ آذار بعد إغلاق مجموعة مسلحة صماما بخط أنابيب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103653/46/1036534638_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_20c0812364d30c820759ec3325a674d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج تجاوز 1.1 مليون برميل بعد فتح الصمامات

18:38 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورمحطة نفط في ليبيا
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج البلاد من الخام تجاوز 1.1 مليون برميل يوميا بعد إعادة فتح الصمامات.
أفادت المؤسسة في بيان على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "بتعافي إنتاج ليبيا من الخام بعد فتح صمامات الرياينة وتجاوز الإنتاج لـ مليون و100 ألف برميل يوميا".
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات التشغيل مستمرة للعودة لمستوى ما قبل الإغلاقات بشكل تدريجي.
كانت مؤسسة النفط قالت في وقت مبكر من اليوم إنها رفعت حالة القوة القاهرة واستأنفت الإنتاج بحقل الشرارة النفطي.
وكان مهندسان نفطيان بالحقل الرئيسي قالا إن العمليات توقفت هناك في الثالث من مارس/ آذار بعد إغلاق مجموعة مسلحة صماما بخط أنابيب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала