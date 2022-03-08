https://arabic.sputniknews.com/20220308/مؤسسة-النفط-الليبية-الإنتاج-تجاوز-11-مليون-برميل-بعد-فتح-الصمامات-1059640885.html
مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج تجاوز 1.1 مليون برميل بعد فتح الصمامات
مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج تجاوز 1.1 مليون برميل بعد فتح الصمامات
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج البلاد من الخام تجاوز 1.1 مليون برميل يوميا بعد إعادة فتح الصمامات. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T18:38+0000
2022-03-08T18:38+0000
2022-03-08T18:38+0000
أخبار ليبيا اليوم
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أفادت المؤسسة في بيان على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "بتعافي إنتاج ليبيا من الخام بعد فتح صمامات الرياينة وتجاوز الإنتاج لـ مليون و100 ألف برميل يوميا".وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات التشغيل مستمرة للعودة لمستوى ما قبل الإغلاقات بشكل تدريجي.كانت مؤسسة النفط قالت في وقت مبكر من اليوم إنها رفعت حالة القوة القاهرة واستأنفت الإنتاج بحقل الشرارة النفطي.وكان مهندسان نفطيان بالحقل الرئيسي قالا إن العمليات توقفت هناك في الثالث من مارس/ آذار بعد إغلاق مجموعة مسلحة صماما بخط أنابيب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج تجاوز 1.1 مليون برميل بعد فتح الصمامات
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أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج البلاد من الخام تجاوز 1.1 مليون برميل يوميا بعد إعادة فتح الصمامات.
أفادت المؤسسة في بيان على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "بتعافي إنتاج ليبيا من الخام بعد فتح صمامات الرياينة وتجاوز الإنتاج لـ مليون و100 ألف برميل يوميا".
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط
أن عمليات التشغيل مستمرة للعودة لمستوى ما قبل الإغلاقات بشكل تدريجي.
كانت مؤسسة النفط قالت في وقت مبكر من اليوم إنها رفعت حالة القوة القاهرة واستأنفت الإنتاج بحقل الشرارة النفطي.
وكان مهندسان نفطيان بالحقل الرئيسي قالا إن العمليات توقفت هناك في الثالث من مارس/ آذار بعد إغلاق مجموعة مسلحة صماما بخط أنابيب.