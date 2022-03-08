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https://arabic.sputniknews.com/20220308/مؤشر-نيكي-يشهد-تراجعا-في-بورصة-طوكيو-لمستويات-هي-الأولى-من-نوعها-منذ-16-شهرا-1059601129.html
مؤشر "نيكي" يشهد تراجعا في بورصة طوكيو لمستويات هي الأولى من نوعها منذ 16 شهرا
مؤشر "نيكي" يشهد تراجعا في بورصة طوكيو لمستويات هي الأولى من نوعها منذ 16 شهرا
انخفض مؤشر "نيكي" الرئيسي بعد افتتاح التداول في بورصة طوكيو بأكثر من 250 نقطة، متراجعا للمرة الأولى منذ 16 شهرا دون مستوى 25 ألف نقطة على خلفية الأخبار... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T06:53+0000
2022-03-08T06:53+0000
اقتصاد
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وانخفض المؤشر، الذي يعكس ديناميكيات أسعار أسهم 225 شركة رائدة في اليابان، بمقدار 259.61 نقطة إلى 24961.80 نقطة. وسجلت آخر مرة انخفاض عن علامة 25 ألف نقطة في نوفمبر 2020، بحسب ما نقلت قناة NHK التلفزيونية.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وحسب قوله ، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. وبدعم من القوات الروسية، يقوم جيشا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بالهجوم. هذا وأكد الرئيس الروسي أنه لا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا.
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اقتصاد

مؤشر "نيكي" يشهد تراجعا في بورصة طوكيو لمستويات هي الأولى من نوعها منذ 16 شهرا

06:53 GMT 08.03.2022
© REUTERS / Toru Hanaiمؤشر "نيكي" في اليابان
مؤشر نيكي في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Toru Hanai
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انخفض مؤشر "نيكي" الرئيسي بعد افتتاح التداول في بورصة طوكيو بأكثر من 250 نقطة، متراجعا للمرة الأولى منذ 16 شهرا دون مستوى 25 ألف نقطة على خلفية الأخبار المتعلقة بأوكرانيا.
وانخفض المؤشر، الذي يعكس ديناميكيات أسعار أسهم 225 شركة رائدة في اليابان، بمقدار 259.61 نقطة إلى 24961.80 نقطة. وسجلت آخر مرة انخفاض عن علامة 25 ألف نقطة في نوفمبر 2020، بحسب ما نقلت قناة NHK التلفزيونية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وحسب قوله ، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. وبدعم من القوات الروسية، يقوم جيشا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بالهجوم. هذا وأكد الرئيس الروسي أنه لا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا.
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