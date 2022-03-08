https://arabic.sputniknews.com/20220308/ما-هي-أعراض-إصابة-طفلك-باضطراب-فرط-الحركة-1059640405.html
ما هي أعراض إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة؟
ما هي أعراض إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة؟
يواجه ملايين الأطفال مشاكل صحية تؤثر على قدراتهم العقلية مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الذي يؤدي لاضطراب في أنشطتهم الحياتية وخاصة التعليم. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T18:38+0000
2022-03-08T18:38+0000
2022-03-08T18:38+0000
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الصحة
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ويقول موقع "ميديكال نيوز توداي"، في تقرير عن هذه الحالة المرضية، إن اضطراب فرط الحركة ونقص النشاط المعروفة اختصارا بـ "إيه دي إتش دي" يجعل المصابين به يواجهون صعوبات في التركيز على مهام محدد أو السيطرة على تصرفاتهم.ففي الولايات المتحدة الأمريكية يمثل المصابون بهذا المرض أكثر من 8 في المئة من الأطفال و2.5 في المئة من البالغين، وفي بعض الحالات يتم تشخيص الإصابة به من سن 3 سنوات.ويواجه المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبات كثيرة تظهر على سلوكهم اليومي أبرزها صعوبة التركيز على مهمة بعينه حتى يتم اكتمالها وشعور اللا مبالاة بشأن عند ارتكاب الأخطاء.ومن الأعراض أيضا أن يكون الشخص شارد الذهن أثناء حديث الآخرين معه إضافة إلى صعوبة تنظيم الوقت وفقدان الأشياء بصورة متكررة وتجنب الأشياء التي تحتاج إلى عمل دؤوب متواصل إضافة إلى صعوبة اتباع التعليمات.ويمكن أن تظهر علامات أخرى على المصاب بفرط الحركة ونقص التركيز منها كثرة الحركة حتى دون حاجة وعدم الجلوس لفترات طويلة وحركة الأطراف بصورة مستمرة وكثرة الضوضاء والإقدام على مغامرات غير ضرورية.
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منوعات, الصحة
ما هي أعراض إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة؟
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يواجه ملايين الأطفال مشاكل صحية تؤثر على قدراتهم العقلية مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الذي يؤدي لاضطراب في أنشطتهم الحياتية وخاصة التعليم.
ويقول موقع "ميديكال نيوز توداي"، في تقرير عن هذه الحالة المرضية
، إن اضطراب فرط الحركة ونقص النشاط المعروفة اختصارا بـ "إيه دي إتش دي" يجعل المصابين به يواجهون صعوبات في التركيز على مهام محدد أو السيطرة على تصرفاتهم.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية يمثل المصابون بهذا المرض أكثر من 8 في المئة من الأطفال
و2.5 في المئة من البالغين، وفي بعض الحالات يتم تشخيص الإصابة به من سن 3 سنوات.
ويواجه المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبات كثيرة تظهر على سلوكهم اليومي
أبرزها صعوبة التركيز على مهمة بعينه حتى يتم اكتمالها وشعور اللا مبالاة بشأن عند ارتكاب الأخطاء.
ومن الأعراض أيضا أن يكون الشخص شارد الذهن أثناء حديث الآخرين معه إضافة إلى صعوبة تنظيم الوقت وفقدان الأشياء بصورة متكررة وتجنب الأشياء التي تحتاج إلى عمل دؤوب متواصل إضافة إلى صعوبة اتباع التعليمات.
13 ديسمبر 2021, 08:18 GMT
ويمكن أن تظهر علامات أخرى على المصاب بفرط الحركة ونقص التركيز
منها كثرة الحركة حتى دون حاجة وعدم الجلوس لفترات طويلة وحركة الأطراف بصورة مستمرة وكثرة الضوضاء والإقدام على مغامرات غير ضرورية.