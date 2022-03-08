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https://arabic.sputniknews.com/20220308/مصر-الموت-يفجع-الفنان-أحمد-عبد-العزيز-1059644450.html
مصر.. الموت يفجع الفنان أحمد عبد العزيز
مصر.. الموت يفجع الفنان أحمد عبد العزيز
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بوفاة يحيى عبد العزيز، شقيق الفنان المصري، أحمد عبد العزيز. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T20:24+0000
2022-03-08T20:24+0000
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ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، عن الصفحة الرسمية لأحمد عبد العزيز، على "فيسبوك"، أنه سيتم تشييع الجثمان، غدا الأربعاء، بعد صلاة الظهر، والعزاء بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالعاصمة المصرية، القاهرة.ونعى الفنان المصري شقيقه على صفحته، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيى عبد العزيز، المحاسب ببنك الإسكندرية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان عبد العزيز هو مسلسل "الحلم"، والذي يذاع على قناة "الحياة" المصرية، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح.ويشارك عبد العزيز البطولة، صابرين، ومحمد رياض، وصلاح عبد الله، وأنوشكا، رانيا فريد شوقي، وآخرون.
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أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع

مصر.. الموت يفجع الفنان أحمد عبد العزيز

20:24 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ مصر
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
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أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بوفاة يحيى عبد العزيز، شقيق الفنان المصري، أحمد عبد العزيز.
ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، عن الصفحة الرسمية لأحمد عبد العزيز، على "فيسبوك"، أنه سيتم تشييع الجثمان، غدا الأربعاء، بعد صلاة الظهر، والعزاء بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالعاصمة المصرية، القاهرة.
ونعى الفنان المصري شقيقه على صفحته، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيى عبد العزيز، المحاسب ببنك الإسكندرية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".
ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان عبد العزيز هو مسلسل "الحلم"، والذي يذاع على قناة "الحياة" المصرية، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح.
ويشارك عبد العزيز البطولة، صابرين، ومحمد رياض، وصلاح عبد الله، وأنوشكا، رانيا فريد شوقي، وآخرون.
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