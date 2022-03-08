https://arabic.sputniknews.com/20220308/مقتل-جنديين-مصريين-من-قوات-حفظ-السلام-في-مالي-بانفجار-عبوة-ناسفة-1059608576.html
مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام في مالي بانفجار عبوة ناسفة
مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام في مالي بانفجار عبوة ناسفة
أعلن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة، مقتل جنديين مصريين من قوة حفظ السلام الأممية (مينوسما) في مالي، بالقرب من منطقة موبتي وسط البلاد. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:52+0000
2022-03-08T09:52+0000
2022-03-08T09:52+0000
العالم
أخبار مالي
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وكتب المتحدث باسم البعثة أوليفييه سالغادو في تغريدة "صباح اليوم، اصطدمت قافلة لوجستية من (مينوسما) بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي.وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين"، وأكدت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن القتيلين جنديان مصريان.ودان رئيس البعثة القاسم وني "بشدة هذا الهجوم" داعيا في بيان "السلطات المالية إلى عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات".وتنشط قوة "مينوسما" البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ العام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، أن جنديا مصريا من قوات حفظ السلام لقي مصرعه وأصيب أربعة من زملائه بجروح خطيرة في هجمات بالعبوات الناسفة على موكبهم شمالي مالي.
https://arabic.sputniknews.com/20211003/مقتل-جندي-مصري-في-مهمة-أممية-لحفظ-السلام-في-شمال-مالي-1050323455.html
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العالم, أخبار مالي
مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام في مالي بانفجار عبوة ناسفة
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أعلن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة، مقتل جنديين مصريين من قوة حفظ السلام الأممية (مينوسما) في مالي، بالقرب من منطقة موبتي وسط البلاد.
وكتب المتحدث باسم البعثة أوليفييه سالغادو في تغريدة "صباح اليوم، اصطدمت قافلة لوجستية من (مينوسما) بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي.
وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام
وإصابة أربعة آخرين"، وأكدت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن القتيلين جنديان مصريان.
ودان رئيس البعثة القاسم وني "بشدة هذا الهجوم" داعيا في بيان "السلطات المالية إلى عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات".
وتنشط قوة "مينوسما" البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ العام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، أن جنديا مصريا من قوات حفظ السلام
لقي مصرعه وأصيب أربعة من زملائه بجروح خطيرة في هجمات بالعبوات الناسفة على موكبهم شمالي مالي.