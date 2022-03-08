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https://arabic.sputniknews.com/20220308/مكتب-أردوغان-الرئيس-الأذربيجاني-يزور-تركيا-الخميس-المقبل-1059621335.html
مكتب أردوغان: الرئيس الأذربيجاني يزور تركيا يوم الخميس
مكتب أردوغان: الرئيس الأذربيجاني يزور تركيا يوم الخميس
قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان، إن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيصل إلى تركيا غدا الخميس. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T13:23+0000
2022-03-08T13:27+0000
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وجاء في البيان أنه "بعد زيارة رئيس إسرائيل غدا، يصل الرئيس الأذربيجاني علييف إلى تركيا يوم الخميس".هذا وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قد صدق في وقت سابق، على قانون الموافقة المعروف بـ"إعلان شوشة".ووقع الوثيقة رئيس أذربيجان إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 يونيو/حزيران 2021، في مدينة شوشة التي كانت تحت سيطرة القوات الأرمينية خلال حرب قره باغ الثانية.وفي وقت سابق، ناقش المجلس المحلي الأذربيجاني "إعلان شوشة" واعتمده في اجتماع عُقد في 1 فبراير/شباط 2022. وصادق البرلمان التركي على "إعلان شوشة" في 4 فبراير من هذا العام. وصوت 266 نائبا لاعتماد الوثيقة.
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أخبار تركيا اليوم, العالم

مكتب أردوغان: الرئيس الأذربيجاني يزور تركيا يوم الخميس

13:23 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 13:27 GMT 08.03.2022)
© Sputnikلقاء رئيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أذربيجان إلهام علييف في منطقة فيزولي الأذربيجانية
لقاء رئيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أذربيجان إلهام علييف في منطقة فيزولي الأذربيجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
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قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان، إن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيصل إلى تركيا غدا الخميس.
وجاء في البيان أنه "بعد زيارة رئيس إسرائيل غدا، يصل الرئيس الأذربيجاني علييف إلى تركيا يوم الخميس".
هذا وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قد صدق في وقت سابق، على قانون الموافقة المعروف بـ"إعلان شوشة".
ووقع الوثيقة رئيس أذربيجان إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 يونيو/حزيران 2021، في مدينة شوشة التي كانت تحت سيطرة القوات الأرمينية خلال حرب قره باغ الثانية.
وفي وقت سابق، ناقش المجلس المحلي الأذربيجاني "إعلان شوشة" واعتمده في اجتماع عُقد في 1 فبراير/شباط 2022. وصادق البرلمان التركي على "إعلان شوشة" في 4 فبراير من هذا العام. وصوت 266 نائبا لاعتماد الوثيقة.
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