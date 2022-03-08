https://arabic.sputniknews.com/20220308/مكملان-شائعان-يزيدان-من-خطر-الإصابة-بسرطان-البروستاتا-1059611433.html

مكملان شائعان يزيدان من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

مكملان شائعان يزيدان من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

توصل العلماء إلى نوع شائع من المكملات الغذائية قالوا إنه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T10:36+0000

2022-03-08T10:36+0000

2022-03-08T10:36+0000

الصحة

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والسرطان هو احتمال مرعب، فرغم استثمار المليارات في الأبحاث، لا يزال علاجه بعيد المنال، إذ أنه من الصعب للغاية إيقاف نمو الخلايا السرطانية، ومن ثم اتجه العلماء لبحث العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض الفتاك في محاولة للحد منها وتجنبها.وكشفت الأبحاث عن العديد من عوامل نمط الحياة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ولكن العامل الذي يثير الدهشة هو مكملات فيتامين E، بحسب إكسبريس.يساعد فيتامين E في الحفاظ على صحة الجلد والعينين، ويقوي دفاع الجسم الطبيعي ضد الأمراض والعدوى (جهاز المناعة).يقول العلماء إنه يجب أن يحصل معظم الناس على كل فيتامين (E) الذي يحتاجون إليه من خلال نظامهم الغذائي وتشير الأدلة المتزايدة إلى أن هذا نهج أكثر أمانا.ذهبت الدراسات التي أجريت في الثمانينيات والتسعينيات إلى أن فيتامين (E) والسيلينيوم يوفران الحماية بطريقة ما ضد سرطان البروستاتا.بدأت تجربة الوقاية من السرطان بالسيلينيوم وفيتامين E في عام 2001 بمشاركة 36 ألف متطوع، للتحقيق في النتائج بشكل أكبر.على الرغم من أنه كان من المفترض أن تستمر التجربة حتى عام 2011، إلا أنه تم إيقافه قبل ذلك بثلاث سنوات نظرا لعدم ظهور أي فائدة لفيتامين E أو السيلينيوم - وكانت هناك علامات تحذيرية غامضة قد تسبب بعض الضرر.قدم تقرير عام 2014 في مجلة المعهد الوطني للسرطان مزيدا من التوضيح.أظهرت الدراسة أن تناول فيتامين (E) وحده يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عالي الدرجة.كما أدى تناول السيلينيوم، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع فيتامين E، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عالي الدرجة.من جانبه، قال خبير سرطان البروستاتا الدكتور مارك غارنيك، أستاذ الطب السريري في كلية الطب بجامعة هارفارد: " "أنصح جميع مرضاي أن يتجنبوا تماما أي مكملات غذائية تحتوي على السيلينيوم أو فيتامين E - بما في ذلك الفيتامينات المتعددة ".وأضاف: "البيانات الجديدة مقلقة للغاية، وتؤكد أن المكملات يمكن أن تسبب ضررا حقيقيا وملموسا... يجب تجاهل أي ادعاءات بفوائد المكملات الغذائية ما لم تؤكد التحقيقات الكبيرة والمضبوطة والمُجراة جيدا هذه الفوائد - والتي أعتقد أنها ستكون نادرة الحدوث".وعادة لا يسبب سرطان البروستاتا أي أعراض حتى يكبر السرطان بدرجة كافية للضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج القضيب (الإحليل)، وفق هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS).يمكن أن تشمل أعراض سرطان البروستاتا ما يلي:الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبا أثناء الليلصعوبة في بدء التبولإجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبولضعف تدفق البولالشعور بأن مثانتك لم تفرغ بالكاملدم في البول أو دم في السائل المنويلا تعني هذه الأعراض دائما أنك مصاب بسرطان البروستاتا.تقول NHS: "كثير من الرجال يكبر حجم البروستاتا لديهم مع تقدمهم في السن بسبب حالة غير سرطانية تسمى تضخم البروستاتا الحميد".

https://arabic.sputniknews.com/20220218/7-أعراض-بولية-لسرطان-البروستاتا-1058824742.html

https://arabic.sputniknews.com/20210903/دراسة-تكشف-مصادر-السيلينيوم-الذي-يعزز-المناعة-ويقوي-الجسم--1050027896.html

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