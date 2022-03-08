https://arabic.sputniknews.com/20220308/ممثلو-الاتحاد-الأوروبي-يقاطعون-كلمة-الوفد-الروسي-خلال-اجتماع-لمنظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية--1059618910.html

ممثلو الاتحاد الأوروبي يقاطعون كلمة الوفد الروسي خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ممثلو الاتحاد الأوروبي يقاطعون كلمة الوفد الروسي خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

غادرت جميع وفود الاتحاد الأوروبي وعدد من شركائهم قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال كلمة الوفد الروسي. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T12:53+0000

2022-03-08T12:53+0000

2022-03-08T12:54+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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قال السفير الفرنسي لدى هولندا لويس فاسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء "قررت جميع وفود الاتحاد الأوروبي في الاجتماع التنفيذي والعديد من الشركاء مغادرة القاعة عندما تحدث الوفد الروسي عن "استخفافنا"، على الرغم من أنهم في الواقع نفوا الحقائق الأساسية حول أوكرانيا والقضايا الأخرى التي عالجتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (سوريا، نافالني)".وأضاف فاسي أنه قرأ في هذا الحدث بيانًا نيابة عن الاتحاد الأوروبي حول الأحداث في أوكرانيا.هذا وقاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا والدول الغربية، يوم الثلاثاء الماضي، كلمة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال بث لمؤتمر نزع السلاح، فباتت القاعة شبه فارغة.وألقى لافروف كلمة مسجلة، بسبب تعذر مجيئه الاثنين إلى جنيف بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220306/تشاووش-أوغلو-ولافروف-يبحثان-سبل-إنهاء-الأزمة-في-أوكرانيا-1059549286.html

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العالم, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا