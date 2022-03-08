https://arabic.sputniknews.com/20220308/موريتانيا-تستدعي-سفير-مالي-بسبب-اختفاء-عدد-من-مواطنيها-في-بلاده-1059638393.html
موريتانيا تستدعي سفير مالي بسبب اختفاء عدد من مواطنيها في بلاده
موريتانيا تستدعي سفير مالي بسبب اختفاء عدد من مواطنيها في بلاده
استدعت وزارة الخارجية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، السفير المالي لديها محمد ديباسي، احتجاجا على اختفاء مواطنين موريتانيين في بلاده. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T17:37+0000
2022-03-08T17:37+0000
2022-03-08T17:37+0000
موريتانيا
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وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها استدعت السفير المالي وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على خلفة تكرار "أعمال إجرامية تقوم بها قوات نظامية مالية على أرض مالي بحق مواطنين موريتانيين أبرياء"، بحسب موقع "صحراء ميديا".وذكرت الوزارة أن نواكشوط وجهت في وقت سابقة وفدا رفيع المستوى إلى مالي "في محاولة لاحتواء هذا السلوك العدائي تجاه مواطنينا".وأوضحت أنه رغم التطمينات التي صدرت عن السلطات المالية، إلا أن مستوى تجاوب المسؤولين الماليين على المستويين المركزي والإقليمي، مع نواكشوط "ظل دون المستوى".وقالت وزارة الخارجية الموريتانية إن موقف نواكشوط قائم على "اعتبارات أخوية وإنسانية ومراعاة لأواصر التاريخ والجغرافيا".لكن البيان شدد في الوقت ذاته على أن "أرواح مواطنينا الأبرياء وأمن ممتلكاتهم ستبقى فوق كل اعتبار".ويأتي هذا البيان على خلفية اختفاء مواطنين موريتانيين في مالية، تضاربت الأنباء عن مصيرهم، حيث تحدث ذويهم عن مقتل 15 منهم على الأقل.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/موريتانيا-انتشال-شخص-على-قيد-الحياة-بعد-4-أيام-أسفل-بئر-منهار-1058542134.html
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موريتانيا, أخبار مالي
موريتانيا تستدعي سفير مالي بسبب اختفاء عدد من مواطنيها في بلاده
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استدعت وزارة الخارجية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، السفير المالي لديها محمد ديباسي، احتجاجا على اختفاء مواطنين موريتانيين في بلاده.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها استدعت السفير المالي وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على خلفة تكرار "أعمال إجرامية تقوم بها قوات نظامية مالية على أرض مالي بحق مواطنين موريتانيين أبرياء"، بحسب موقع "صحراء ميديا"
.
وذكرت الوزارة أن نواكشوط وجهت في وقت سابقة وفدا رفيع المستوى إلى مالي "في محاولة لاحتواء هذا السلوك العدائي تجاه مواطنينا".
وأوضحت أنه رغم التطمينات التي صدرت عن السلطات المالية، إلا أن مستوى تجاوب المسؤولين الماليين على المستويين المركزي والإقليمي، مع نواكشوط "ظل دون المستوى".
وقالت وزارة الخارجية الموريتانية
إن موقف نواكشوط قائم على "اعتبارات أخوية وإنسانية ومراعاة لأواصر التاريخ والجغرافيا".
لكن البيان شدد في الوقت ذاته على أن "أرواح مواطنينا الأبرياء وأمن ممتلكاتهم ستبقى فوق كل اعتبار".
ويأتي هذا البيان على خلفية اختفاء مواطنين موريتانيين في مالية، تضاربت الأنباء عن مصيرهم، حيث تحدث ذويهم عن مقتل 15 منهم على الأقل.