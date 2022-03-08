https://arabic.sputniknews.com/20220308/موسكو-المختبرات-في-أوكرانيا-تؤكد-الادعاءات-ضد-واشنطن-بشأن-اتفاقية-الأسلحة-البيولوجية-1059624490.html

موسكو: المختبرات في أوكرانيا تؤكد الادعاءات ضد واشنطن بشأن اتفاقية الأسلحة البيولوجية

موسكو: المختبرات في أوكرانيا تؤكد الادعاءات ضد واشنطن بشأن اتفاقية الأسلحة البيولوجية

أكدت الخارجية الروسية أن البيانات الخاصة بالمختبرات البيولوجية في أوكرانيا تؤكد الادعاءات ضد الولايات المتحدة بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T14:27+0000

2022-03-08T14:27+0000

2022-03-08T14:27+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

مختبرات بيولوجية

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "تم تلقي وثائق من موظفي المعامل البيولوجية الأوكرانية بشأن التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص من الطاعون والجمرة الخبيثة والتولاريميا والكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة في 24 فبراير... كان التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص في 24 فبراير ضروريًا لمنع الكشف عن وقائع انتهاكات أوكرانيا والولايات المتحدة للمادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أنه تم إجراء العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في مدينة لفوف كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري.وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف: "يُظهر تحليل أعمال التدمير العمل مع مسببات أمراض الطاعون والجمرة الخبيثة وداء البروسيلات في مختبر لفوف البيولوجي ومسببات أمراض الدفتيريا وداء السلمونيلات والدوسنتاريا في المختبرات في خاركوف وبولتافا".وأضاف كيريلوف، فقط في مدينة لفوف، تم تدمير 232 حاوية مع العامل المسبب لمرض داء البريميات، 30 مع التولاريميا، 10 مع داء البروسيلات، خمس مع الطاعون. "في المجموع - أكثر من 320 حاوية. التسمية والكمية الزائدة من مسببات الأمراض البيولوجية تشير إلى العمل المنفذ في إطار البرامج البيولوجية العسكرية".الأحد الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن وزارة الدفاع الروسية ستقدم تحليلا للوثائق الخاصة ببرنامج إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/الدفاع-الروسية-كان-العمل-البيولوجي-العسكري-على-الطاعون-والجمرة-الخبيثة-مستمرا-في-مدينة-لفيف-1059578798.html

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روسيا, مختبرات بيولوجية, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية