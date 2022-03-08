https://arabic.sputniknews.com/20220308/ميلانيا-ترامب-توجه-رسالة-إلى-الأوكرانيات-في-اليوم-العالمي-للمرأة-1059642045.html

ميلانيا ترامب توجه رسالة إلى الأوكرانيات في اليوم العالمي للمرأة

ميلانيا ترامب توجه رسالة إلى الأوكرانيات في اليوم العالمي للمرأة

وجهت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسالة إلى النساء الأوكرانيات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T19:22+0000

2022-03-08T19:22+0000

2022-03-08T19:22+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

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جاء ذلك في منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، حول اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الـ 8 من مارس/ آذار من كل عام.وقالت ميلانيا ترامب، إن المرأة القوية الواثقة من نفسها تمثل نموذجا ملهما، مضيفة: "أحيي عزم المرأة بصورة عامة وخاصة في أوقات التحديات".وتابعت: "من الصعب أن ندرك مستوى الخوف والقلق والصدمة التي تواجه العائلات في أوكرانيا".وتابعت قرينة الرئيس الأمريكي الأسبق: "أوجه رسالة إلى كل نساء العالم لدعم الأوكرانيات في اليوم العالمي للمرأة".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

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