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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/ميلانيا-ترامب-توجه-رسالة-إلى-الأوكرانيات-في-اليوم-العالمي-للمرأة-1059642045.html
ميلانيا ترامب توجه رسالة إلى الأوكرانيات في اليوم العالمي للمرأة
ميلانيا ترامب توجه رسالة إلى الأوكرانيات في اليوم العالمي للمرأة
وجهت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسالة إلى النساء الأوكرانيات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T19:22+0000
2022-03-08T19:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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جاء ذلك في منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، حول اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الـ 8 من مارس/ آذار من كل عام.وقالت ميلانيا ترامب، إن المرأة القوية الواثقة من نفسها تمثل نموذجا ملهما، مضيفة: "أحيي عزم المرأة بصورة عامة وخاصة في أوقات التحديات".وتابعت: "من الصعب أن ندرك مستوى الخوف والقلق والصدمة التي تواجه العائلات في أوكرانيا".وتابعت قرينة الرئيس الأمريكي الأسبق: "أوجه رسالة إلى كل نساء العالم لدعم الأوكرانيات في اليوم العالمي للمرأة".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/-أوكرانيا-موسكو-وكييف-تتفقان-على-مراقبة-وقف-إطلاق-النار-على-طول-الممر-الإنساني-في-سومي-1059602811.html
https://arabic.sputniknews.com/20220308/أمين-عام-الناتو-هناك-تقارير-لاستهداف-روسيا-المدنيين-في-الممرات-الإنسانية-وهذا-يعد-جريمة-حرب-1059617732.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

ميلانيا ترامب توجه رسالة إلى الأوكرانيات في اليوم العالمي للمرأة

19:22 GMT 08.03.2022
© REUTERS / DARREN ORNITZميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / DARREN ORNITZ
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وجهت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسالة إلى النساء الأوكرانيات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
جاء ذلك في منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، حول اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الـ 8 من مارس/ آذار من كل عام.
وقالت ميلانيا ترامب، إن المرأة القوية الواثقة من نفسها تمثل نموذجا ملهما، مضيفة: "أحيي عزم المرأة بصورة عامة وخاصة في أوقات التحديات".
جمهورية لوغانسك الشعبية، ستانيتسا لوغانسكايا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أوكرانيا: موسكو وكييف تتفقان على مراقبة وقف إطلاق النار على طول الممر الإنساني في سومي
07:46 GMT
وتابعت: "من الصعب أن ندرك مستوى الخوف والقلق والصدمة التي تواجه العائلات في أوكرانيا".
وتابعت قرينة الرئيس الأمريكي الأسبق: "أوجه رسالة إلى كل نساء العالم لدعم الأوكرانيات في اليوم العالمي للمرأة".
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
أمين عام الناتو: هناك تقارير لاستهداف روسيا المدنيين في الممرات الإنسانية وهذا يعد جريمة حرب
12:25 GMT
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:21 GMT
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