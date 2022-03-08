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https://arabic.sputniknews.com/20220308/نائب-رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-يجب-أن-نكون-أقوياء-ونتخذ-مواقف-هجومية-1059618015.html
نائب رئيس أركان الجيش الإيراني: يجب أن نكون أقوياء ونتخذ مواقف هجومية
نائب رئيس أركان الجيش الإيراني: يجب أن نكون أقوياء ونتخذ مواقف هجومية
قال نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد طيار عزيز نصير زادة، إن بلاده يجب أن تتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:34+0000
2022-03-08T12:34+0000
إيران
أخبار إيران
الجيش الإيراني
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وأضاف زادة، في كلمته صباح اليوم الثلاثاء خلال مراسم تخريج دفعة من الطيارين في قاعدة "نوجة" الجوية، "العدو توجه نحو الحرب المركبة، وعلينا أن نكون أقوياء بحيث نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات للوقوف أمام هجوم العدو".وتابع زادة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، "قائد الثورة الاسلامية يطلب منا بذل الاهتمام الجاد بالحرب المركبة.. ويؤكد منذ أعوام طويلة على تعزيز القدرات في جميع المجالات".وأشار نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى "ضرورة الاهتمام بالحرب النفسية والإعلامية".وأضاف: "لقد وقعت في العالم أحداث ومشاكل كان من المحتمل أن تتجه نحو بلادنا إلا أن قوة وتماسك الجمهورية الإسلامية حالت دون ذلك".
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني

نائب رئيس أركان الجيش الإيراني: يجب أن نكون أقوياء ونتخذ مواقف هجومية

12:34 GMT 08.03.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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قال نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد طيار عزيز نصير زادة، إن بلاده يجب أن تتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات.
وأضاف زادة، في كلمته صباح اليوم الثلاثاء خلال مراسم تخريج دفعة من الطيارين في قاعدة "نوجة" الجوية، "العدو توجه نحو الحرب المركبة، وعلينا أن نكون أقوياء بحيث نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات للوقوف أمام هجوم العدو".
وتابع زادة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، "قائد الثورة الاسلامية يطلب منا بذل الاهتمام الجاد بالحرب المركبة.. ويؤكد منذ أعوام طويلة على تعزيز القدرات في جميع المجالات".
وأشار نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى "ضرورة الاهتمام بالحرب النفسية والإعلامية".
وأضاف: "لقد وقعت في العالم أحداث ومشاكل كان من المحتمل أن تتجه نحو بلادنا إلا أن قوة وتماسك الجمهورية الإسلامية حالت دون ذلك".
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