https://arabic.sputniknews.com/20220308/ناسا-تجري-تجربة-جديدة-لكشف-أسباب-حدوث-ظاهرة-قطبية-فريدة-1059631674.html
"ناسا" تجري تجربة جديدة لكشف أسباب حدوث ظاهرة قطبية فريدة
"ناسا" تجري تجربة جديدة لكشف أسباب حدوث ظاهرة قطبية فريدة
تواصل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" دراسة الأضواء الشمالية ومنها الشفق القطبي النابض، الذي يمثل ظاهرة طبيعية فريدة، تسعى للتعرف على أسباب تكونها. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:01+0000
2022-03-08T16:01+0000
2022-03-08T16:01+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تقرير وكالة "ناسا" على موقعها، في الـ 5 من مارس/ آذار الجاري، ذكرت فيه أن بعثة تابعة لها تحمل اسم "لامب" أطلقت صاروخا شبه مداري، السبت الماضي، مشيرة إلى أنه من طراز "بلاك برانت التاسع" وأنه وصل إلى ارتفاع أكثر من 429 كيلومترا.ولفت الموقع إلى أن الصاروخ يستهدف أجواء القطب الشمالي مشيرا إلى أنه انطلق من ولاية آلاسكا الأمريكية.ويظهر الشفق القطبي بأشكال مختلفة تشمل الأحمر والأرجواني والأخضر، لكن هذه التجربة تستهدف الظاهرة الأكثر غرابة وهي الشفق القطبي النابض.وأشار الموقع إلى قول عالمة الفضاء الأمريكية أليكسا هالفورد، أحد الباحثين في المهمة إن الشفق القطبي النابض هو نوع من التنويم المغناطيسي، الذي ينبض كل عدة ثوان، مشيرة إلى أنه يشتغل بواسطة الإلكترونات أو البروتونات في الفضاء القريب من الأرض.
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https://arabic.sputniknews.com/20220308/ناسا-تعرض-إرسال-اسمك-للدوران-حول-القمر-1059610611.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
"ناسا" تجري تجربة جديدة لكشف أسباب حدوث ظاهرة قطبية فريدة
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تواصل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" دراسة الأضواء الشمالية ومنها الشفق القطبي النابض، الذي يمثل ظاهرة طبيعية فريدة، تسعى للتعرف على أسباب تكونها.