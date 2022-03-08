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نتنياهو: حكومة بينيت أحنت رأسها أمام الإدارة الأمريكية
نتنياهو: حكومة بينيت أحنت رأسها أمام الإدارة الأمريكية
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، الحكومة الإسرائيلية الحالية، بدعوى إحناء رأسها أمام الإدارة الأمريكية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T19:52+0000
2022-03-08T19:52+0000
نفتالي بينيت
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية الحالي، أن حكومة نفتالي بينيت ضعيفة أمام الإدارة الأمريكية، عندما وافقت على سياسة "صفر مفاجآت".وأوضح نتنياهو أنه لم يلق من بينيت وأعضاء حكومته، خاصة يائير لابيد، وزير الخارجية، ووزير الدفاع، بيني غانتس، سوى الضعف، بدعوى أن هذه الحكومة وافقت على عدم قيامهم بأي مفاجآت، خاصة أمام إيران.وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماع لحزب "الليكود" المعارض، أمس الاثنين، موضحا أن مناحم بيغين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، قد اتخذ قرارا مصيريا بالقضاء على المفاعل النووي العراقي، وأن بينيت لم يجرأ على اتخاذ أي قرارات مماثلة.وادعى نتنياهو أن حكومة بينيت ليست مستعدة لمواجهة صديقة بلاده أمريكا.
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نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار العالم الآن

نتنياهو: حكومة بينيت أحنت رأسها أمام الإدارة الأمريكية

19:52 GMT 08.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وزعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت (يسار)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وزعيم حزب يمينا نفتالي بينيت (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / POOL
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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، الحكومة الإسرائيلية الحالية، بدعوى إحناء رأسها أمام الإدارة الأمريكية.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية الحالي، أن حكومة نفتالي بينيت ضعيفة أمام الإدارة الأمريكية، عندما وافقت على سياسة "صفر مفاجآت".
وأوضح نتنياهو أنه لم يلق من بينيت وأعضاء حكومته، خاصة يائير لابيد، وزير الخارجية، ووزير الدفاع، بيني غانتس، سوى الضعف، بدعوى أن هذه الحكومة وافقت على عدم قيامهم بأي مفاجآت، خاصة أمام إيران.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماع لحزب "الليكود" المعارض، أمس الاثنين، موضحا أن مناحم بيغين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، قد اتخذ قرارا مصيريا بالقضاء على المفاعل النووي العراقي، وأن بينيت لم يجرأ على اتخاذ أي قرارات مماثلة.
وادعى نتنياهو أن حكومة بينيت ليست مستعدة لمواجهة صديقة بلاده أمريكا.
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