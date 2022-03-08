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https://arabic.sputniknews.com/20220308/نصائح-منزلية-تحد-من-آثار-الكحة-1059625502.html
نصائح منزلية تحد من آثار الكحة
نصائح منزلية تحد من آثار الكحة
تؤدي حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إلى انتشار الإصابة بأعراض صحية منها الكحة التي تكون مصحوبة بإفرازات من الأنف. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T14:41+0000
2022-03-08T14:41+0000
منوعات
الصحة
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ورغم أن الأفضل في جميع الأحوال هو زيارة الطبيب، إلا أنه إذا لم يكن لديك الفرصة للقيام بذلك، فإنه يمكنك اتباع بعض النصائح لتخفيف آثار الكحة في المنزل، بحسب تقرير لموقع "إن دي تي في" الهندي، الذي أشار إلى أن شرب السوائل يساهم في جعل الإفرازات أخف ويسهل عملية التخلص منها.ولفت الموقع إلى أن الإجراءات الأخرى التي يجب عليك اتباعها، تشمل تجنب مخالطة من تظهر عليهم أعراض نزلات البرد وغسل الأيدي بصورة متكررة بالماء والصابون.عندما يعاني الشخص من الكحة المصحوبة بإفرازات، تكون هناك حاجة لتناول أدوية تساعد في التخلص من تلك الإفرازات، لكن هذا الأمر يجب أن لا يتم دون استشارة طبيب.
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منوعات, الصحة

نصائح منزلية تحد من آثار الكحة

14:41 GMT 08.03.2022
© facebook/Mamouriسعال
سعال - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© facebook/Mamouri
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تؤدي حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إلى انتشار الإصابة بأعراض صحية منها الكحة التي تكون مصحوبة بإفرازات من الأنف.
ورغم أن الأفضل في جميع الأحوال هو زيارة الطبيب، إلا أنه إذا لم يكن لديك الفرصة للقيام بذلك، فإنه يمكنك اتباع بعض النصائح لتخفيف آثار الكحة في المنزل، بحسب تقرير لموقع "إن دي تي في" الهندي، الذي أشار إلى أن شرب السوائل يساهم في جعل الإفرازات أخف ويسهل عملية التخلص منها.
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ولفت الموقع إلى أن الإجراءات الأخرى التي يجب عليك اتباعها، تشمل تجنب مخالطة من تظهر عليهم أعراض نزلات البرد وغسل الأيدي بصورة متكررة بالماء والصابون.
عندما يعاني الشخص من الكحة المصحوبة بإفرازات، تكون هناك حاجة لتناول أدوية تساعد في التخلص من تلك الإفرازات، لكن هذا الأمر يجب أن لا يتم دون استشارة طبيب.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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