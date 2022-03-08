https://arabic.sputniknews.com/20220308/نصر-الله-بيان-الخارجية-اللبنانية-بشأن-أوكرانيا-كتب-بالسفارة-الأمريكية--1059629135.html

نصر الله: بيان الخارجية اللبنانية بشأن أوكرانيا كتب بالسفارة الأمريكية

نصر الله: بيان الخارجية اللبنانية بشأن أوكرانيا كتب بالسفارة الأمريكية

وصف الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، البيان الذي أصدرته الخارجية اللبنانية بشأن أوكرانيا بأنه كتب في السفارة الأمريكية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T15:30+0000

2022-03-08T15:30+0000

2022-03-08T15:30+0000

أخبار لبنان

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جاء ذلك في كلمة له في الاحتفال الذي أقامه "حزب الله" اليوم الثلاثاء بمناسبة "يوم الجريح المقاوم "، بحسب موقع قناة "المنار".وقال الأمين العام لحزب الله: "على المسؤولين اللبنانيين التنبه أن الخضوع للإملاءات الأمريكية لن تنقذ لبنان بل ستزيد من مصائبه".وتساءل: "ما هو المقابل الذي ستحصلون عليه مقابل الخضوع للإملاءات الأمريكية؟”، معتبرا أن "مصلحة لبنان في مجلس الامن كانت بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن ضد روسيا".وأضاف الأمين العام لحزب الله: "لماذا صمت دعاة الحياد عندما اتخذت الحكومة اللبنانية هذا الموقف الداعم للولايات المتحدة".وعاد ليتساءل: "لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية هل كان يمكن أن يصدر لبنان قرار من هذا النوع ويتم إرساله إلى السفارة الأمريكية لتعديله؟".واعتبر حسن نصر الله أن "الأمريكي يمنع لبنان من التوجه نحو الخيار الروسي من دون أن يقدم بديلا".واستنكر أمين عام حزب الله عرقلة مشروع روسي لإنشاء مصفاة نفط في لبنان قائلا إن: "الحزب كان ليوافق عليه لو كان القرار بيده".وأدان لبنان، يوم الخميس الماضي، ما وصفه بـ"اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها.فيما قالت السفارة الروسية في لبنان، إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأوضحت السفارة في بيان في موقعها على "فيسبوك": "بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علمًا بأن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/وصول-سفينة-قمح-أوكرانية-إلى-لبنان-والحكومة-تؤكد-أن-الاحتياطي-يكفي-شهرين-1059620328.html

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