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نصر الله يكشف ما عرضته روسيا على لبنان بشأن النفط
نصر الله يكشف ما عرضته روسيا على لبنان بشأن النفط
كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، ما عرضته روسيا على لبنان بشأن النفط. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:11+0000
2022-03-08T16:11+0000
لبنان
أخبار حزب الله
حسن نصر الله
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وجاء ذلك في كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، في الاحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة "يوم الجريح المقاوم "، بحسب موقع قناة "المنار".وأكد حسن نصرالله أن شركة روسية قدمت عرضا للبنان يقضي بإقامة مصفاة للنفط، ودون ضمانات لتأمين كل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية، موضحا أن تلك الشركة الروسية أكدت قدرتها على بيع المشتقات النفطية للبنان بالعملة اللبنانية.وأفاد الأمين العام لحزب الله بأنه بعد سنة ونصف من المفاوضات لا توجد إجابة من لبنان، مستنكرا عرقلة المشروع الروسي، قائلا إن: "الحزب كان ليوافق عليه لو كان القرار بيده"، بدعوى أنه خلال هذه الأشهر كان من الممكن أن تكون هناك مصفاة نفطية تنتج 160 ألف برميل من النفط الخام.وعزا حسن نصر الله السبب وراء عدم قبول لبنان بإنشاء محطة روسية للنفط في بلاده، إلى السفارة الأمريكية في "عوكر"، على حد قوله، موضحا للمسؤولين اللبنانيين، أن "الخضوع للإملاءات الأمريكية لن تنقذ لبنان بل ستزيد من مصائبه".ووجه الأمين العام لحزب الله سؤالا للمسؤولين اللبنانيين: "ما هو المقابل الذي ستحصلون عليه مقابل الخضوع للاملاءات الأمريكية"، مضيفا أنه "كل يوم يتبين أن الثقة بالأمريكيين غباء وحماقة وجهل وتفريط بالأمة وبالوطن وبمصالح الناس".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/نصر-الله-بيان-الخارجية-اللبنانية-بشأن-أوكرانيا-كتب-بالسفارة-الأمريكية--1059629135.html
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لبنان, أخبار حزب الله, حسن نصر الله, العالم العربي

نصر الله يكشف ما عرضته روسيا على لبنان بشأن النفط

16:11 GMT 08.03.2022
© AFP 2022 / STRINGERحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، ما عرضته روسيا على لبنان بشأن النفط.
وجاء ذلك في كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، في الاحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة "يوم الجريح المقاوم "، بحسب موقع قناة "المنار".
وأكد حسن نصرالله أن شركة روسية قدمت عرضا للبنان يقضي بإقامة مصفاة للنفط، ودون ضمانات لتأمين كل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية، موضحا أن تلك الشركة الروسية أكدت قدرتها على بيع المشتقات النفطية للبنان بالعملة اللبنانية.
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
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وأفاد الأمين العام لحزب الله بأنه بعد سنة ونصف من المفاوضات لا توجد إجابة من لبنان، مستنكرا عرقلة المشروع الروسي، قائلا إن: "الحزب كان ليوافق عليه لو كان القرار بيده"، بدعوى أنه خلال هذه الأشهر كان من الممكن أن تكون هناك مصفاة نفطية تنتج 160 ألف برميل من النفط الخام.
وعزا حسن نصر الله السبب وراء عدم قبول لبنان بإنشاء محطة روسية للنفط في بلاده، إلى السفارة الأمريكية في "عوكر"، على حد قوله، موضحا للمسؤولين اللبنانيين، أن "الخضوع للإملاءات الأمريكية لن تنقذ لبنان بل ستزيد من مصائبه".
ووجه الأمين العام لحزب الله سؤالا للمسؤولين اللبنانيين: "ما هو المقابل الذي ستحصلون عليه مقابل الخضوع للاملاءات الأمريكية"، مضيفا أنه "كل يوم يتبين أن الثقة بالأمريكيين غباء وحماقة وجهل وتفريط بالأمة وبالوطن وبمصالح الناس".
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