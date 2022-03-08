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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220308/واشنطن-تحذر-من-سيطرة-روسيا-على-منشآت-أبحاث-بيولوجية-في-أوكرانيا-1059648057.html
واشنطن تحذر من سيطرة روسيا على "منشآت أبحاث بيولوجية" في أوكرانيا
واشنطن تحذر من سيطرة روسيا على "منشآت أبحاث بيولوجية" في أوكرانيا
حذرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، اليوم الأربعاء من سيطرة روسيا على "منشآت أبحاث بيولوجية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T22:26+0000
2022-03-08T22:30+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت نولاند، خلال جلسة استماع في الكونغرس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت في أوكرانيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية: "تتوفر لدى أوكرانيا منشآت خاصة بالأبحاث البيولوجية. نحن قلقون من أن القوات الروسية يمكن أن تحاول بسط السيطرة عليها. ونعمل مع الأوكرانيين على تمكنهم من منع وقوع أي من هذه المواد في قبضة القوات الروسية".ولفتت نولاند إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/المركز-المشترك-لمراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-مقتل-26-مدنيا-في-20-يوما-من-التصعيد-في-دونيتسك--1059641086.html
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روسيا

واشنطن تحذر من سيطرة روسيا على "منشآت أبحاث بيولوجية" في أوكرانيا

22:26 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 22:30 GMT 08.03.2022)
© AP Photo / Boris Grdanoskiفيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي
فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Boris Grdanoski
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حذرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، اليوم الأربعاء من سيطرة روسيا على "منشآت أبحاث بيولوجية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت نولاند، خلال جلسة استماع في الكونغرس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت في أوكرانيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية: "تتوفر لدى أوكرانيا منشآت خاصة بالأبحاث البيولوجية. نحن قلقون من أن القوات الروسية يمكن أن تحاول بسط السيطرة عليها. ونعمل مع الأوكرانيين على تمكنهم من منع وقوع أي من هذه المواد في قبضة القوات الروسية".
عناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا: مقتل 26 مدنيا في 20 يوما من التصعيد في دونيتسك
18:45 GMT
ولفتت نولاند إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
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