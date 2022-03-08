https://arabic.sputniknews.com/20220308/واشنطن-سنفرض-عقوبات-على-أي-شركة-صينية-تقدم-منتجات-تقنية-إلى-روسيا-1059648359.html
واشنطن: سنفرض عقوبات على أي شركة صينية تقدم منتجات تقنية إلى روسيا
واشنطن: سنفرض عقوبات على أي شركة صينية تقدم منتجات تقنية إلى روسيا
أكدت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، أن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأمريكية على التصدير إلى روسيا يمكن أن تتعرض للحرمان من المعدات والبرامج... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T23:11+0000
2022-03-08T23:11+0000
2022-03-08T23:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الصين
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "الولايات المتحدة يمكنها "فعليا إغلاق" الشركة الدولية، لصناعة أشباه الموصلات وشركات صينية تتحدى العقوبات الأمريكية بمواصلة إمداد روسيا بالرقائق والتكنولوجيا الأخرى المتقدمة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
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روسيا, الصين
واشنطن: سنفرض عقوبات على أي شركة صينية تقدم منتجات تقنية إلى روسيا
23:11 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 23:16 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
أكدت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، أن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأمريكية على التصدير إلى روسيا يمكن أن تتعرض للحرمان من المعدات والبرامج الأمريكية التي تحتاج إليها في صناعة منتجاتها.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "الولايات المتحدة يمكنها "فعليا إغلاق" الشركة الدولية، لصناعة أشباه الموصلات وشركات صينية تتحدى العقوبات الأمريكية بمواصلة إمداد روسيا بالرقائق والتكنولوجيا الأخرى المتقدمة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة
في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.