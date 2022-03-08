عربي
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/واشنطن-سنفرض-عقوبات-على-أي-شركة-صينية-تقدم-منتجات-تقنية-إلى-روسيا-1059648359.html
واشنطن: سنفرض عقوبات على أي شركة صينية تقدم منتجات تقنية إلى روسيا
واشنطن: سنفرض عقوبات على أي شركة صينية تقدم منتجات تقنية إلى روسيا
أكدت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، أن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأمريكية على التصدير إلى روسيا يمكن أن تتعرض للحرمان من المعدات والبرامج... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T23:11+0000
2022-03-08T23:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1050379071_0:0:3205:1804_1920x0_80_0_0_23cc0881cc561012f2a6d1735c81e1d1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "الولايات المتحدة يمكنها "فعليا إغلاق" الشركة الدولية، لصناعة أشباه الموصلات وشركات صينية تتحدى العقوبات الأمريكية بمواصلة إمداد روسيا بالرقائق والتكنولوجيا الأخرى المتقدمة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1050379071_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_ceb7ea276bef5b398bd0feec1e9f6579.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين

واشنطن: سنفرض عقوبات على أي شركة صينية تقدم منتجات تقنية إلى روسيا

23:11 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 23:16 GMT 08.03.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMوزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو
وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
تابعنا عبرGoogle news
أكدت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، أن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأمريكية على التصدير إلى روسيا يمكن أن تتعرض للحرمان من المعدات والبرامج الأمريكية التي تحتاج إليها في صناعة منتجاتها.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "الولايات المتحدة يمكنها "فعليا إغلاق" الشركة الدولية، لصناعة أشباه الموصلات وشركات صينية تتحدى العقوبات الأمريكية بمواصلة إمداد روسيا بالرقائق والتكنولوجيا الأخرى المتقدمة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала