https://arabic.sputniknews.com/20220308/وزيرة-المرأة-التونسية-تكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-برنامج-رائدات-لتمكين-النساء-اقتصاديا-1059634031.html

وزيرة المرأة التونسية تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل برنامج "رائدات" لتمكين النساء اقتصاديا

وزيرة المرأة التونسية تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل برنامج "رائدات" لتمكين النساء اقتصاديا

قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس آمال بلحاج موسى، إن بلادها تسعى لتحقيق المساواة بالوصول إلى نسبة 50 في المئة بشأن نفاذ المرأة التونسية إلى... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T16:20+0000

2022-03-08T16:20+0000

2022-03-08T16:33+0000

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1059635020_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7987c44922f4d19d424e27f33f12d188.jpg

وأضافت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن المنجز في مجال المرأة بتونس انطلق منذ أكثر من قرن مع بناء الدولة الوطنية 1956 وإصدار مجلة الأحوال الشخصية، حيث تضمنت العديد من البنود الثورية التي أثمرت عن العديد من المكاسب للمرأة التونسية.وأوضحت أن الوزارة تحيي اليوم العالمي للمرأة في تونس هذا العام بشكل مغاير، حيث قررت إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي "رائدات"، تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن.بحسب حديث الوزيرة للوكالة، فإن البرنامج الجديد "رائدات"، معني بالتمكين الاقتصادي والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي للمرأة.أعلن عن البرنامج اليوم تحت إشراف رئاسة الحكومة التونسية، ويخصص المشروع اعتمادات مالية مقدرة بنحو 50 مليون دينار تونسي، ما يقارب من (17 مليون دولار)، لتمويل ثلاثة آلاف من المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتصل قيمة القروض إلى نحو 300 ألف دينار تونسي، بحسب تأكيد وزيرة المرأة.وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بادرت بتوفير التمويل للمشروعات الخاصة بالمرأة في إطار التمكين الاقتصادي، على أن يتم استرجاع القروض بعد عامين وما فوق.ومضت بقولها أن" حضور المرأة قوي في العديد من المجالات منها التعليم والطب، وأن النساء التونسيات في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في عدد الباحثات الجامعيات، بحسب تأكيد اليونسكو".وفيما يتعلق بنسبة نفاذ المرأة للمناصب العليا، أوضحت الوزيرة أنها وصلت إلى نسبة 37 بالمئة خلال العام الحالي، في ظل الحرص على تحقيق المساواة عند نسبة 50 في المئة، مع الأخذ بالاعتبار أن تونس فيها مجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والذي يناضل من أجل المساواة.وشددت على أن تونس حريصة على بلوغ أهداف الخطة الدولية للتنمية المستدامة وتطبيق البند الهدف الخامس والمتمثل في المساواة بين الجنسين.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/الداخلية-التونسية-تنهي-قرار-الإقامة-الجبرية-ضد-نائب-رئيس-حزب-النهضة--1059598197.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم