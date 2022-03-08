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https://arabic.sputniknews.com/20220308/وزير-إيطالي-نسعى-للاستقلال-عن-الغاز-الروسي-خلال-30-شهرا-1059607148.html
وزير إيطالي: نسعى للاستقلال عن الغاز الروسي خلال 30 شهرا
وزير إيطالي: نسعى للاستقلال عن الغاز الروسي خلال 30 شهرا
قال وزير الطاقة الإيطالي، روبرتو سينجولاني، اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا تهدف إلى الاستقلال عن واردات الغاز الروسي في غضون 24 - 30 شهرا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:24+0000
2022-03-08T09:24+0000
إيطاليا
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وأضاف الوزير أن البلاد تخطط لإيجاد إمدادات بديلة بحلول الربيع.وقال سينجولاني لمحطة راي التلفزيونية الحكومية "من المعقول أن نعتقد أننا سنكون مستقلين تماما في غضون 24 إلى 30 شهرا."وأكد أن الغاز القادم من روسيا يعادل نحو 40٪ من إجمالي واردات إيطاليا، حسب وكالة "رويترز".وأشار الوزير إلى أن إيطاليا تخطط لتركيب محطة عائمة جديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول منتصف هذا العام.
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إيطاليا

وزير إيطالي: نسعى للاستقلال عن الغاز الروسي خلال 30 شهرا

09:24 GMT 08.03.2022
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANEاندلاع حريق في عبارة "يوروفيري" المتجهة من اليونان إلى إيطاليا، 19 فبراير/ شباط 2022
اندلاع حريق في عبارة يوروفيري المتجهة من اليونان إلى إيطاليا، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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قال وزير الطاقة الإيطالي، روبرتو سينجولاني، اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا تهدف إلى الاستقلال عن واردات الغاز الروسي في غضون 24 - 30 شهرا.
وأضاف الوزير أن البلاد تخطط لإيجاد إمدادات بديلة بحلول الربيع.
وقال سينجولاني لمحطة راي التلفزيونية الحكومية "من المعقول أن نعتقد أننا سنكون مستقلين تماما في غضون 24 إلى 30 شهرا."
وأكد أن الغاز القادم من روسيا يعادل نحو 40٪ من إجمالي واردات إيطاليا، حسب وكالة "رويترز".
وأشار الوزير إلى أن إيطاليا تخطط لتركيب محطة عائمة جديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول منتصف هذا العام.
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