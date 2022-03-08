عربي
شي جين بينغ لماكرون وشولتز: يجب مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/وزير-الخارجية-الأوكراني-يعتذر-لشركة-طيران-إسرائيلية-1059608912.html
وزير الخارجية الأوكراني يعتذر لشركة طيران إسرائيلية
وزير الخارجية الأوكراني يعتذر لشركة طيران إسرائيلية
قال موقع عبري، إن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اعتذر اليوم الثلاثاء، لشركة طيران إسرائيلية بعدما هاجمها بالأمس بدعوى استخدامها نظام المدفوعات الروسي... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:59+0000
2022-03-08T09:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102110/07/1021100799_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_44f9424d64921449939f10bf05f09116.jpg
وأوضح موقع "واللا" أن كوليبا قال في تغريدة له اليوم على حسابه في "تويتر" إنه يعتذر لشركة "إلعال" الإسرائيلية، بعدما اتضح أنها منعت بالفعل إمكانية استخدام نظام "مير".وشكر كوليبا شركة الطيران الإسرائيلية على أنشطتها في نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وكتب أنه يعتذر.ومساء أمس، قال وزير خارجية أوكرانيا في تغريدة إن "إلعال" تتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا وتسمح بقبول مدفوعات من النظام المصرفي الروسي "مير".ولاحقا، نفت "إلعال" وهي أكبر شركة طيران في إسرائيل ما ورد في تغريدة كوليبا التي وصفتها بـ "المضللة"، وقالت إنها أوقفت استخدام بطاقات "مير" الائتمانية منذ 28 فبراير/شباط الماضي.وأضافت في بيان: "تقوم شركة إلعال بإطلاق رحلات جوية إلى روسيا بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية".كانت شركتا "فيزا" و"ماستر كارد" الأمريكيتان قالتا إنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا خلال الأيام المقبلة، وإنهما ستعملان مع عملائهما وشركائهما لوقف جميع المعاملات في روسيا في الأيام المقبلة.فيما أكد مصرف "سبيربنك" الروسي، أن بطاقات شركتي "فيزا" و"ماستر كارد" التي يصدرها البنك ستظل تعمل داخل روسيا، وذلك بعد إعلان الشركتين تعليق خدماتهما داخل الأراضي الروسية.ويأتي قرار "فيزا" و"ماستر كارد" بعد أن اتفقت أمريكا وكندا وحلفاء أوروبيون، يوم السبت الماضي، على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام الرسائل بين البنوك "سويفت".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/المركزي-الروسي-بطاقات-فيزا-وماستر-كارد-ستستمر-في-العمل-داخل-روسيا-والعقوبات-لن-تؤثر-1059516428.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102110/07/1021100799_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_24bd38ac32c86e9d6a8086b45e19cd36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية الأوكراني يعتذر لشركة طيران إسرائيلية

09:59 GMT 08.03.2022
© YouTube.comطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© YouTube.com
تابعنا عبرGoogle news
قال موقع عبري، إن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اعتذر اليوم الثلاثاء، لشركة طيران إسرائيلية بعدما هاجمها بالأمس بدعوى استخدامها نظام المدفوعات الروسي "مير".
وأوضح موقع "واللا" أن كوليبا قال في تغريدة له اليوم على حسابه في "تويتر" إنه يعتذر لشركة "إلعال" الإسرائيلية، بعدما اتضح أنها منعت بالفعل إمكانية استخدام نظام "مير".
وشكر كوليبا شركة الطيران الإسرائيلية على أنشطتها في نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وكتب أنه يعتذر.
ومساء أمس، قال وزير خارجية أوكرانيا في تغريدة إن "إلعال" تتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا وتسمح بقبول مدفوعات من النظام المصرفي الروسي "مير".

وقال إن ذلك يمثل "ضربة للعلاقات الأوكرانية الإسرائيلية".

ولاحقا، نفت "إلعال" وهي أكبر شركة طيران في إسرائيل ما ورد في تغريدة كوليبا التي وصفتها بـ "المضللة"، وقالت إنها أوقفت استخدام بطاقات "مير" الائتمانية منذ 28 فبراير/شباط الماضي.
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
المركزي الروسي: بطاقات "فيزا وماستر كارد" ستستمر في العمل داخل روسيا والعقوبات لن تؤثر
5 مارس, 23:24 GMT
وأضافت في بيان: "تقوم شركة إلعال بإطلاق رحلات جوية إلى روسيا بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية".
كانت شركتا "فيزا" و"ماستر كارد" الأمريكيتان قالتا إنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا خلال الأيام المقبلة، وإنهما ستعملان مع عملائهما وشركائهما لوقف جميع المعاملات في روسيا في الأيام المقبلة.
فيما أكد مصرف "سبيربنك" الروسي، أن بطاقات شركتي "فيزا" و"ماستر كارد" التي يصدرها البنك ستظل تعمل داخل روسيا، وذلك بعد إعلان الشركتين تعليق خدماتهما داخل الأراضي الروسية.
ويأتي قرار "فيزا" و"ماستر كارد" بعد أن اتفقت أمريكا وكندا وحلفاء أوروبيون، يوم السبت الماضي، على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام الرسائل بين البنوك "سويفت".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала