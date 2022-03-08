https://arabic.sputniknews.com/20220308/وزير-الدفاع-الروسي-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-التركي-الوضع-في-أوكرانيا-1059623082.html
وزير الدفاع الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره التركي الوضع في أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره التركي الوضع في أوكرانيا
بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اتصال هاتفي، الوضع في أوكرانيا مع نظيره التركي خلوصي أكار. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T13:53+0000
2022-03-08T13:53+0000
2022-03-08T14:51+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الثامن من آذار/مارس بمبادرة من الجانب التركي، جرت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وبحث الجانبان الوضع في أوكرانيا والتعاون بين البلدين من خلال وزارتي الدفاع".بالمقابل، وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، قال رئيس وزارة الدفاع التركي خلوصي أكار، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، إنه يتوقع دعم موسكو للوصول الآمن إلى السفن التجارية المنتظرة في الموانئ الروسية في البلاد.وأضافت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية التركية "في ظل الوضع الحالي، أعرب الوزير أكار عن توقعاتنا بدعم وصول السفن التجارية المنتظرة في الموانئ الروسية إلى تركيا بأمان".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره التركي الوضع في أوكرانيا
13:53 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اتصال هاتفي، الوضع في أوكرانيا مع نظيره التركي خلوصي أكار.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الثامن من آذار/مارس بمبادرة من الجانب التركي، جرت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وبحث الجانبان الوضع في أوكرانيا والتعاون بين البلدين من خلال وزارتي الدفاع".
بالمقابل، وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، قال رئيس وزارة الدفاع التركي خلوصي أكار، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، إنه يتوقع دعم موسكو للوصول الآمن إلى السفن التجارية المنتظرة في الموانئ الروسية في البلاد.
وأضافت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية التركية "في ظل الوضع الحالي، أعرب الوزير أكار عن توقعاتنا بدعم وصول السفن التجارية المنتظرة في الموانئ الروسية إلى تركيا بأمان".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.