https://arabic.sputniknews.com/20220308/وزير-الصحة-الإيراني-يفتتح-المرحلة-النهائية-لأكبر-مصنع-لقاحات-في-بلاده-1059613106.html
وزير الصحة الإيراني يفتتح المرحلة النهائية لأكبر مصنع لقاحات في بلاده
وزير الصحة الإيراني يفتتح المرحلة النهائية لأكبر مصنع لقاحات في بلاده
افتتح وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، المرحلة النهائية لأكبر مصنع لقاحات في إيران. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:59+0000
2022-03-08T10:59+0000
2022-03-08T10:59+0000
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وحسب وكالة أنباء فارس، قام بهرام بافتتاح المرحلة النهائية لأكبر مصنع لقاحات مضادة لكورونا في إيران وغرب آسيا، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني.وأوضح الوزير أن افتتاح الخط الثالث لإنتاج لقاح "بركت" الإيراني، سيرفع الطاقة الإنتاجية لهذا اللقاح إلى 30 مليون جرعة شهريًا.وكانت إيران قد أعلنت عن عدد من اللقاحات التي أنتجتها محليا، منها بركت وفخرا، وآخرها كان ما أعلن عنه رئيس مجموعة تنمية الموارد البشرية للجنة الخاصة للتطوير والتكنولوجيا الإيرانية، مهدي رضايت،، حيث أكد أن الشركات الإيرانية في المراحل الأخيرة من إنتاج لقاحات نانوئية، والتي يأمل أن تكون متاحة للجمهور بحلول العام المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, فيروس كورونا
وزير الصحة الإيراني يفتتح المرحلة النهائية لأكبر مصنع لقاحات في بلاده
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افتتح وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، المرحلة النهائية لأكبر مصنع لقاحات في إيران.
وحسب وكالة أنباء فارس، قام بهرام بافتتاح المرحلة النهائية لأكبر مصنع لقاحات مضادة
لكورونا في إيران وغرب آسيا، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني.
وأوضح الوزير أن افتتاح الخط الثالث لإنتاج لقاح "بركت" الإيراني، سيرفع الطاقة الإنتاجية لهذا اللقاح
إلى 30 مليون جرعة شهريًا.
وكانت إيران قد أعلنت عن عدد من اللقاحات التي أنتجتها محليا، منها بركت وفخرا، وآخرها كان ما أعلن عنه رئيس مجموعة تنمية الموارد البشرية للجنة الخاصة للتطوير والتكنولوجيا الإيرانية، مهدي رضايت،، حيث أكد أن الشركات الإيرانية في المراحل الأخيرة من إنتاج لقاحات نانوئية
، والتي يأمل أن تكون متاحة للجمهور بحلول العام المقبل.