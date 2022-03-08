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https://arabic.sputniknews.com/20220308/وزير-النفط-العراقي-يبحث-تطوير-حقل-الناصرية-مع-شركة-شيفرون-الأمريكية-1059614616.html
وزير النفط العراقي يبحث تطوير حقل "الناصرية" مع شركة "شيفرون" الأمريكية
وزير النفط العراقي يبحث تطوير حقل "الناصرية" مع شركة "شيفرون" الأمريكية
ناقش وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار اسماعيل، مع إدارة شركة "شيفرون" الأمريكية تطوير حقل نفط "الناصرية". 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:29+0000
2022-03-08T11:29+0000
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وقال بيان لوزارة النفط العراقية إن اسماعيل "أكد حرص الوزارة على تطوير الحقول النفطية، وبما يسهم في تعزيز قدرات البلاد الاقتصادية وذلك خلال لقائه الإدارة العليا لشركة شيفرون المتمثلة بجاي بريور، وكلاي نيف، على هامش مشاركته في مؤتمر كامبريدج لأبحاث الطاقة (CERAWEEK 2022)، في هيوستن، تكساس خلال الفترة ما بين 7- 11 مارس/آذار الجاري"، حسبما ذكر موقع "الفرات نيوز".وصرح وزير النفط أن "اللقاء مع شركة شيفرون جاء للوقوف على اجراءات الشركة، والخطوات المتقدمة الخاصة باتفاقها مع شركة نفط ذي قار بشان تطوير حقل الناصرية النفطي وتشييد البنى التحتية لإنتاج النفط والغاز".ونوه الى أن "هذا المشروع سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي للمحافظة بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني للعراق".وقال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشؤون تغير المناخ، إن "الولايات المتحدة تعتبر قرار عدد من شركات النفط بمغادرة روسيا أمرًا مهمًا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا، وسيكون له تأثير كبير على سوق الطاقة العالمية".وقال كيري في افتتاح مؤتمر كامبريدج لأبحاث الطاقة، في هيوستن، يوم 7 مارس: "أعتقد أن قرار بعض أكبر شركات النفط والغاز بمغادرة روسيا مهم وسيكون له تأثير كبير (على السوق)، كما أن العديد من الشركات الأخرى تغادر السوق الروسية".
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العراق, العالم العربي, اقتصاد

وزير النفط العراقي يبحث تطوير حقل "الناصرية" مع شركة "شيفرون" الأمريكية

11:29 GMT 08.03.2022
© Sputnik . ulia troeitskaوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . ulia troeitska
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ناقش وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار اسماعيل، مع إدارة شركة "شيفرون" الأمريكية تطوير حقل نفط "الناصرية".
وقال بيان لوزارة النفط العراقية إن اسماعيل "أكد حرص الوزارة على تطوير الحقول النفطية، وبما يسهم في تعزيز قدرات البلاد الاقتصادية وذلك خلال لقائه الإدارة العليا لشركة شيفرون المتمثلة بجاي بريور، وكلاي نيف، على هامش مشاركته في مؤتمر كامبريدج لأبحاث الطاقة (CERAWEEK 2022)، في هيوستن، تكساس خلال الفترة ما بين 7- 11 مارس/آذار الجاري"، حسبما ذكر موقع "الفرات نيوز".
وصرح وزير النفط أن "اللقاء مع شركة شيفرون جاء للوقوف على اجراءات الشركة، والخطوات المتقدمة الخاصة باتفاقها مع شركة نفط ذي قار بشان تطوير حقل الناصرية النفطي وتشييد البنى التحتية لإنتاج النفط والغاز".
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ونوه الى أن "هذا المشروع سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي للمحافظة بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني للعراق".
وقال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشؤون تغير المناخ، إن "الولايات المتحدة تعتبر قرار عدد من شركات النفط بمغادرة روسيا أمرًا مهمًا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا، وسيكون له تأثير كبير على سوق الطاقة العالمية".
وقال كيري في افتتاح مؤتمر كامبريدج لأبحاث الطاقة، في هيوستن، يوم 7 مارس: "أعتقد أن قرار بعض أكبر شركات النفط والغاز بمغادرة روسيا مهم وسيكون له تأثير كبير (على السوق)، كما أن العديد من الشركات الأخرى تغادر السوق الروسية".
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