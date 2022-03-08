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https://arabic.sputniknews.com/20220308/وسائل-إعلام-المدعي-العام-الألماني-يبدأ-التحقيق-في-جرائم-حرب-في-أوكرانيا-1059612026.html
وسائل إعلام: المدعي العام الألماني يبدأ التحقيق في "جرائم حرب" في أوكرانيا
وسائل إعلام: المدعي العام الألماني يبدأ التحقيق في "جرائم حرب" في أوكرانيا
أجرى المدعي العام الألماني، بيتر فرانك، تحقيقا في "جرائم حرب" في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته "شبيغل" نقلا عن مصادر في الدوائر القضائية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:48+0000
2022-03-08T10:48+0000
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ووفقًا للمنشور، فإن هذا "إجراء هيكليا" يعمل على الحفاظ على "الأدلة والأدلة الظرفية" من أجل التمكن من "اتخاذ إجراءات لاحقًا، إذا لزم الأمر، ضد المجرمين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

وسائل إعلام: المدعي العام الألماني يبدأ التحقيق في "جرائم حرب" في أوكرانيا

10:48 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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أجرى المدعي العام الألماني، بيتر فرانك، تحقيقا في "جرائم حرب" في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته "شبيغل" نقلا عن مصادر في الدوائر القضائية.
ووفقًا للمنشور، فإن هذا "إجراء هيكليا" يعمل على الحفاظ على "الأدلة والأدلة الظرفية" من أجل التمكن من "اتخاذ إجراءات لاحقًا، إذا لزم الأمر، ضد المجرمين".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
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