https://arabic.sputniknews.com/20220308/وسائل-إعلام-المدعي-العام-الألماني-يبدأ-التحقيق-في-جرائم-حرب-في-أوكرانيا-1059612026.html
وسائل إعلام: المدعي العام الألماني يبدأ التحقيق في "جرائم حرب" في أوكرانيا
وسائل إعلام: المدعي العام الألماني يبدأ التحقيق في "جرائم حرب" في أوكرانيا
أجرى المدعي العام الألماني، بيتر فرانك، تحقيقا في "جرائم حرب" في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته "شبيغل" نقلا عن مصادر في الدوائر القضائية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:48+0000
2022-03-08T10:48+0000
2022-03-08T10:48+0000
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ووفقًا للمنشور، فإن هذا "إجراء هيكليا" يعمل على الحفاظ على "الأدلة والأدلة الظرفية" من أجل التمكن من "اتخاذ إجراءات لاحقًا، إذا لزم الأمر، ضد المجرمين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
وسائل إعلام: المدعي العام الألماني يبدأ التحقيق في "جرائم حرب" في أوكرانيا
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أجرى المدعي العام الألماني، بيتر فرانك، تحقيقا في "جرائم حرب" في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته "شبيغل" نقلا عن مصادر في الدوائر القضائية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.