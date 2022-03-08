https://arabic.sputniknews.com/20220308/وصول-طائرة-مساعدات-إنسانية-إلى-شعبي-دونيتسك-ولوغانسك-فيديو-1059619037.html
وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى شعبي دونيتسك ولوغانسك... فيديو
وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى شعبي دونيتسك ولوغانسك... فيديو
نشرت قناة وزارة الدفاع الروسية "زفيزدا" لقطات وصول طائرات وقوافل وزارة الطوارئ مع المساعدات الإنسانية لسكان دونباس وأوكرانيا، والتي شملت شحنات من الطعام... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:52+0000
2022-03-08T12:52+0000
2022-03-08T12:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لـ"زفيزدا"، تم تسليم 220 طناً من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، و90 طنًا من البضائع تم إرسالها من شبه جزيرة القرم إلى كاخوفكا، ومنطقة خيرسون، وتم نقل 121 طنًا آخر من المساعدات الإنسانية بواسطة شاحنات تابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا من بيلغورود إلى قرية ليبتسي، في منطقة خاركوف.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى شعبي دونيتسك ولوغانسك... فيديو
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نشرت قناة وزارة الدفاع الروسية "زفيزدا" لقطات وصول طائرات وقوافل وزارة الطوارئ مع المساعدات الإنسانية لسكان دونباس وأوكرانيا، والتي شملت شحنات من الطعام والملابس والحاجات الضرورية.
ووفقا لـ"زفيزدا"، تم تسليم 220 طناً من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، و90 طنًا من البضائع تم إرسالها من شبه جزيرة القرم إلى كاخوفكا، ومنطقة خيرسون، وتم نقل 121 طنًا آخر من المساعدات الإنسانية بواسطة شاحنات تابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا من بيلغورود إلى قرية ليبتسي، في منطقة خاركوف.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.