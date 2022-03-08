https://arabic.sputniknews.com/20220308/وصول-3456-أوكرانيا-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-العملية-العسكرية-1059600672.html

وصول 3456 أوكرانيا إلى إسرائيل منذ بداية العملية العسكرية

وصول 3456 أوكرانيا إلى إسرائيل منذ بداية العملية العسكرية

أعلنت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، في تقرير لها صباح اليوم الثلاثاء، أن 3456 أوكرانيا وصلوا إلى البلاد منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T06:33+0000

2022-03-08T06:33+0000

2022-03-08T06:33+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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وأوضحت وفق ما ذكرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن من بين هذا العدد تم رفض دخول 151، دون أن تذكر الأسباب.وأضافت سلطة السكان والهجرة أنه منذ منتصف الليلة الماضية وصل 297 يحملون جوازات سفر أوكرانية إلى إسرائيل تم رفض دخول اثنين منهم.وكانت الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، التي عقدت أمس الأول (الأحد)، قد شهدت انقسامات كبيرة بين الوزراء على خلفية إلزام القادمين من أوكرانيا بدفع ضمانات مالية كشرط لدخولهم من مطار بن غوريون.وقادت وزيرة النقل ميراف ميخائيلي ووزير الشتات نحمان شاي هجوما على وزيرة الداخلية أيليت شاكيد بسبب معاملة إسرائيل للاجئين من أوكرانيا.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقتها أن الوزيرين "ينتقدان بشدة مطالبة إسرائيل للاجئين بإيداع ضمان بقيمة 10 آلاف شيكل (3081 دولار) عند دخولهم البلاد".وقال الوزير شاي: "إننا نصنع سمعة سيئة لأنفسنا في جميع أنحاء العالم بهذه الضمانات. اللاجئون الذين فروا من الحرب يركضون حول مطار بن غوريون للبحث عن أجهزة الصرف الآلي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220306/إسرائيل-انقسامات-حول-إلزام-اللاجئين-الأوكران-بدفع-ضمانات-مالية-1059540372.html

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