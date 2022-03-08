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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/وصول-3456-أوكرانيا-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-العملية-العسكرية-1059600672.html
وصول 3456 أوكرانيا إلى إسرائيل منذ بداية العملية العسكرية
وصول 3456 أوكرانيا إلى إسرائيل منذ بداية العملية العسكرية
أعلنت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، في تقرير لها صباح اليوم الثلاثاء، أن 3456 أوكرانيا وصلوا إلى البلاد منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T06:33+0000
2022-03-08T06:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
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أخبار أوكرانيا
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وأوضحت وفق ما ذكرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن من بين هذا العدد تم رفض دخول 151، دون أن تذكر الأسباب.وأضافت سلطة السكان والهجرة أنه منذ منتصف الليلة الماضية وصل 297 يحملون جوازات سفر أوكرانية إلى إسرائيل تم رفض دخول اثنين منهم.وكانت الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، التي عقدت أمس الأول (الأحد)، قد شهدت انقسامات كبيرة بين الوزراء على خلفية إلزام القادمين من أوكرانيا بدفع ضمانات مالية كشرط لدخولهم من مطار بن غوريون.وقادت وزيرة النقل ميراف ميخائيلي ووزير الشتات نحمان شاي هجوما على وزيرة الداخلية أيليت شاكيد بسبب معاملة إسرائيل للاجئين من أوكرانيا.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقتها أن الوزيرين "ينتقدان بشدة مطالبة إسرائيل للاجئين بإيداع ضمان بقيمة 10 آلاف شيكل (3081 دولار) عند دخولهم البلاد".وقال الوزير شاي: "إننا نصنع سمعة سيئة لأنفسنا في جميع أنحاء العالم بهذه الضمانات. اللاجئون الذين فروا من الحرب يركضون حول مطار بن غوريون للبحث عن أجهزة الصرف الآلي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/إسرائيل-انقسامات-حول-إلزام-اللاجئين-الأوكران-بدفع-ضمانات-مالية-1059540372.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا

وصول 3456 أوكرانيا إلى إسرائيل منذ بداية العملية العسكرية

06:33 GMT 08.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، في تقرير لها صباح اليوم الثلاثاء، أن 3456 أوكرانيا وصلوا إلى البلاد منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية.
وأوضحت وفق ما ذكرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن من بين هذا العدد تم رفض دخول 151، دون أن تذكر الأسباب.
وأضافت سلطة السكان والهجرة أنه منذ منتصف الليلة الماضية وصل 297 يحملون جوازات سفر أوكرانية إلى إسرائيل تم رفض دخول اثنين منهم.
وكانت الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، التي عقدت أمس الأول (الأحد)، قد شهدت انقسامات كبيرة بين الوزراء على خلفية إلزام القادمين من أوكرانيا بدفع ضمانات مالية كشرط لدخولهم من مطار بن غوريون.
وقادت وزيرة النقل ميراف ميخائيلي ووزير الشتات نحمان شاي هجوما على وزيرة الداخلية أيليت شاكيد بسبب معاملة إسرائيل للاجئين من أوكرانيا.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقتها أن الوزيرين "ينتقدان بشدة مطالبة إسرائيل للاجئين بإيداع ضمان بقيمة 10 آلاف شيكل (3081 دولار) عند دخولهم البلاد".
%25 من الاسرائيليين فكروا بالهجرة خلال السنوات الخمس الأخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل.. انقسامات حول إلزام اللاجئين الأوكران بدفع ضمانات مالية
6 مارس, 14:45 GMT
وقال الوزير شاي: "إننا نصنع سمعة سيئة لأنفسنا في جميع أنحاء العالم بهذه الضمانات. اللاجئون الذين فروا من الحرب يركضون حول مطار بن غوريون للبحث عن أجهزة الصرف الآلي".
وأضاف: "يسحب كل فرد 10 آلاف شيكل، عائلة مكونة من خمسة أفراد تدفع 50 ألف شيكل. ماذا يفعل شخص ليس لديه مال؟ لا يمكن أن يحدث ذلك في دولة اسرائيل".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
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