https://arabic.sputniknews.com/20220308/وقفة-تضامنية-سورية-في-حمص-دعما-لروسيا-وشعبها-1059612601.html
وقفة تضامنية سورية في حمص دعما لروسيا وشعبها
وقفة تضامنية سورية في حمص دعما لروسيا وشعبها
شارك العديد من طلبة جامعة البعث في محافظة حمص السورية، اليوم الثلاثاء، بوقفة تضامنية دعماً لروسيا وشعبها في مواجهتها للغرب وواشنطن وعقوباتهما أحادية الجانب. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:51+0000
2022-03-08T10:51+0000
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ونشرت وكالة "سانا" الرسمية وصحيفة "الوطن" السوريتين صورا للمشاركين وهم يرفعون الأعلام السورية والروسية ويهتفون بالنصر للبلدين ضد الإرهاب والنازية.وقالت صحيفة "الوطن" بأن تجمعا طلابيا و نقابيا حاشدا قد جرى بجامعة البعث في حمص تضامناً مع روسيا الاتحادية شعباً و قيادةً.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي،تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.وكانت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية، لونا الشبل، قد قالت خلال حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، إن الغرب سيعاني من الحصار المفروض على روسيا أكثر من موسكو نفسها، لافتة إلى أن دمشق تدعم موسكو في التغلب على العقوبات.وأدانت سوريا بشدة، "حملات التصعيد الهستيرية التي تقوم بها أمريكا والغرب ضد روسيا، والتي يحاولون من خلالها تحريف الحقائق وتأجيج الأوضاع واستمرار الأزمات في محاولة للحفاظ على هيمنتهم على العالم".وقال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، إنه "لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي.. عندما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أوكرانيا كان في حالة دفاعية وليست هجومية"، مؤكدا أن "حجم التضليل والكذب الذي يضخه الغرب في أوكرانيا كبير".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
وقفة تضامنية سورية في حمص دعما لروسيا وشعبها
10:51 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 11:01 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
شارك العديد من طلبة جامعة البعث في محافظة حمص السورية، اليوم الثلاثاء، بوقفة تضامنية دعماً لروسيا وشعبها في مواجهتها للغرب وواشنطن وعقوباتهما أحادية الجانب.
ونشرت وكالة "سانا" الرسمية وصحيفة "الوطن" السوريتين صورا للمشاركين
وهم يرفعون الأعلام السورية والروسية ويهتفون بالنصر للبلدين ضد الإرهاب والنازية.
وقالت صحيفة "الوطن" بأن تجمعا طلابيا و نقابيا حاشدا قد جرى بجامعة البعث في حمص تضامناً مع روسيا الاتحادية شعباً و قيادةً.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي،تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
وكانت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية، لونا الشبل، قد قالت خلال حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، إن الغرب سيعاني من الحصار المفروض على روسيا
أكثر من موسكو نفسها، لافتة إلى أن دمشق تدعم موسكو في التغلب على العقوبات.
وأدانت سوريا بشدة، "حملات التصعيد الهستيرية التي تقوم بها أمريكا والغرب ضد روسيا، والتي يحاولون من خلالها تحريف الحقائق وتأجيج الأوضاع واستمرار الأزمات في محاولة للحفاظ على هيمنتهم على العالم".
وقال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، إنه "لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي
في التوازن الدولي.. عندما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أوكرانيا كان في حالة دفاعية وليست هجومية"، مؤكدا أن "حجم التضليل والكذب الذي يضخه الغرب في أوكرانيا كبير".