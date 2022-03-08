https://arabic.sputniknews.com/20220308/وكالة-اكتشاف-أعمال-في-موقع-للتجارب-النووية-بكوريا-الشمالية-مغلق-من-2018-1059599200.html
وكالة: اكتشاف أعمال في موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية مغلق من 2018
وكالة: اكتشاف أعمال في موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية مغلق من 2018
قال محللون في الولايات المتحدة، إن صور أقمار صناعية تجارية أظهرت أعمال بناء في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ إغلاقه في عام 2018. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T04:22+0000
2022-03-08T04:22+0000
2022-03-08T04:22+0000
كوريا الشمالية
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وقال متخصصون في مركز جيمس مارتن لدراسات الحد من الانتشار النووي في كاليفورنيا، إن صورا التقطتها أقمار صناعية يوم الجمعة أظهرت بوادر أنشطة في الموقع ومنها تشييد مبنى جديد وإصلاح مبنى آخر.كانت كوريا الشمالية قد أغلقت الموقع المسمى بنجي- ري عام 2018 عندما أعلنت من جانب واحد وقفا مؤقتا للتجارب على الأسلحة النووية، لكن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال إن الوقف لم يعد ملزما في ظل توقف محادثات نزع السلاح النووي.وأكد خبراء مركز جيمس مارتن أن التغيرات التي طرأت على الموقع حدثت خلال الأيام القليلة الماضية وما زال من الصعب التحديد على وجه الدقة ماذا يُبنى ولأي غرض.وجاء في التقرير "من المحتمل أن كوريا الشمالية تعتزم جعل الموقع في حالة استعداد لإجراء تفجيرات نووية"، لكن الخبراء يقولون إن الأمر قد يستغرق شهورا وربما سنوات كي يكون الموقع مستعدا لتفجيرات نووية.وتوقفت المحادثات الرامية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية البعيدة المدى منذ عام 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/كوريا-الشمالية-تجري-اختبارا-مهما-آخر-لتطوير-قمر-صناعي-للاستطلاع-1059520158.html
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سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية
وكالة: اكتشاف أعمال في موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية مغلق من 2018
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قال محللون في الولايات المتحدة، إن صور أقمار صناعية تجارية أظهرت أعمال بناء في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ إغلاقه في عام 2018.
وقال متخصصون في مركز جيمس مارتن لدراسات الحد من الانتشار النووي في كاليفورنيا، إن صورا التقطتها أقمار صناعية يوم الجمعة
أظهرت بوادر أنشطة في الموقع ومنها تشييد مبنى جديد وإصلاح مبنى آخر.
وجاء في التقرير الذي نقلته وكالة رويترز، "تظهر أعمال البناء والإصلاحات أن كوريا الشمالية اتخذت قرارا ما بشأن موقع التجارب."
كانت كوريا الشمالية قد أغلقت الموقع المسمى بنجي- ري عام 2018 عندما أعلنت من جانب واحد وقفا مؤقتا للتجارب على الأسلحة النووية، لكن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال إن الوقف لم يعد ملزما في ظل توقف محادثات نزع السلاح النووي.
وأكد خبراء مركز جيمس مارتن أن التغيرات التي طرأت على الموقع حدثت خلال الأيام القليلة الماضية وما زال من الصعب التحديد على وجه الدقة ماذا يُبنى ولأي غرض.
وجاء في التقرير "من المحتمل أن كوريا الشمالية تعتزم جعل الموقع في حالة استعداد لإجراء تفجيرات نووية"، لكن الخبراء يقولون إن الأمر قد يستغرق شهورا وربما سنوات كي يكون الموقع مستعدا لتفجيرات نووية.
وتوقفت المحادثات الرامية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية البعيدة المدى منذ عام 2019.