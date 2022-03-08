https://arabic.sputniknews.com/20220308/وكالة-الطاقة-الدولية-تعتزم-توريد-النفط-من-المخزون-الاحتياطي-لخفض-الأسعار-1059632761.html
وكالة الطاقة الدولية تعتزم توريد النفط من المخزون الاحتياطي لخفض الأسعار
وكالة الطاقة الدولية تعتزم توريد النفط من المخزون الاحتياطي لخفض الأسعار
قال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، إن دول وكالة الطاقة الدولية (IEA) مستعدة لطرح الكميات اللازمة من النفط من مخزونات الطوارئ في الأسواق من... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:06+0000
2022-03-08T16:06+0000
2022-03-08T16:06+0000
اقتصاد
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وقفزت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء بنسبة 5%، أكثر بعد الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم وقف استيراد النفط من روسيا.وخلال التداول، قفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار بنسبة 5.69% إلى 130.22 دولارًا للبرميل، وعقود أبريل الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 5.2% إلى 125.61 دولارًا.وفي الأسبوع الماضي، وافقت دول وكالة الطاقة الدولية بالفعل على بيع 60 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ.وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "نحن مستعدون لتوريد أكبر قدر ممكن من النفط، ونراقب الأسواق ومستعدون لبيع النفط من الاحتياطيات".وأشار إلى أن الـ60 مليون برميل تمثل 4% فقط من إجمالي الاحتياطيات الاستراتيجية لدول وكالة الطاقة الدولية.وتعهدت الوكالة الدولية للطاقة، في 25 فبراير/ شباط، بحماية أمن الطاقة العالمي، في أعقاب المخاوف التي اجتاحت الأسواق بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.جاء ذلك خلال اجتماع للدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة لمناقشة الأزمة حول أوكرانيا، حيث وافق الحضور على الاستمرار في العمل لضمان أمن الطاقة العالمي، بحسب "رويترز".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/المفوضية-الأوروبية-تقر-بالصعوبة-البالغة-للاستغناء-عن-الغاز-الروسي-1059629610.html
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اقتصاد
وكالة الطاقة الدولية تعتزم توريد النفط من المخزون الاحتياطي لخفض الأسعار
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قال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، إن دول وكالة الطاقة الدولية (IEA) مستعدة لطرح الكميات اللازمة من النفط من مخزونات الطوارئ في الأسواق من أجل خفض الأسعار المرتفعة.
وقفزت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء بنسبة 5%، أكثر بعد الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم وقف استيراد النفط من روسيا.
وخلال التداول، قفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار بنسبة 5.69% إلى 130.22 دولارًا للبرميل، وعقود أبريل الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 5.2% إلى 125.61 دولارًا.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت دول وكالة الطاقة الدولية بالفعل على بيع 60 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "نحن مستعدون لتوريد أكبر قدر ممكن من النفط، ونراقب الأسواق ومستعدون لبيع النفط من الاحتياطيات".
وأشار إلى أن الـ60 مليون برميل تمثل 4% فقط من إجمالي الاحتياطيات الاستراتيجية لدول وكالة الطاقة الدولية.
وتعهدت الوكالة الدولية للطاقة
، في 25 فبراير/ شباط، بحماية أمن الطاقة العالمي، في أعقاب المخاوف التي اجتاحت الأسواق بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
جاء ذلك خلال اجتماع للدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة لمناقشة الأزمة حول أوكرانيا، حيث وافق الحضور على الاستمرار في العمل لضمان أمن الطاقة العالمي، بحسب "رويترز".