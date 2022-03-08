https://arabic.sputniknews.com/20220308/وكالة-تصنيف-تستبعد-الجامعات-الروسية-والبيلاروسية-من-قائماتها-1059601818.html
وكالة تصنيف تستبعد الجامعات الروسية والبيلاروسية من قائماتها
وكالة تصنيف تستبعد الجامعات الروسية والبيلاروسية من قائماتها
قررت وكالة التصنيف QS (Quacquarelli Symonds) وقف التعاون مع روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا، كما سيتم استبعاد الجامعات الروسية والبيلاروسية من التصنيفات... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T07:02+0000
2022-03-08T07:02+0000
2022-03-08T07:02+0000
ثقافة
منوعات
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وذكرت الشركة "الآن سنخفي المنظمات الروسية والبيلاروسية من قوائم تصنيف QS الجديدة ونتوقف عن الترويج للجامعات الروسية وروسيا كدولة للدراسة. سنوقف أي تفاعل مع عملاء جدد في روسيا ونعلق التفاعل النشط مع العملاء الروس".جامعة موسكو الحكومية هي الرائدة في التصنيف الدوليQS Emerging Europe and Central Asia University Rankings لعام 2022.احتلت جامعة موسكو الحكومية المرتبة الأولى في القائمة السنوية لأفضل الجامعات في البلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى المنشورة في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2021 في تصنيف وكالة التحليل العالمية في مجال التعليم العالي QS Quacquarelli Symonds. تضم القائمة 450 من أفضل الجامعات في المنطقة، بما في ذلك 134 جامعة من روسيا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ثقافة, منوعات
وكالة تصنيف تستبعد الجامعات الروسية والبيلاروسية من قائماتها
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قررت وكالة التصنيف QS (Quacquarelli Symonds) وقف التعاون مع روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا، كما سيتم استبعاد الجامعات الروسية والبيلاروسية من التصنيفات الجديدة.
وذكرت الشركة "الآن سنخفي المنظمات الروسية والبيلاروسية من قوائم تصنيف QS الجديدة ونتوقف عن الترويج للجامعات الروسية وروسيا كدولة للدراسة. سنوقف أي تفاعل مع عملاء جدد في روسيا ونعلق التفاعل النشط مع العملاء الروس".
جامعة موسكو الحكومية هي الرائدة في التصنيف الدوليQS Emerging Europe and Central Asia University Rankings لعام 2022.
احتلت جامعة موسكو الحكومية المرتبة الأولى في القائمة السنوية لأفضل الجامعات في البلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى المنشورة في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2021 في تصنيف وكالة التحليل العالمية في مجال التعليم العالي QS Quacquarelli Symonds. تضم القائمة 450 من أفضل الجامعات في المنطقة، بما في ذلك 134 جامعة من روسيا.