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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220308/يانوكوفيتش-يناشد-زيلينسكي-بوقف-إراقة-الدماء-والتوصل-إلى-اتفاق-سلام-1059601974.html
يانوكوفيتش يناشد زيلينسكي بوقف إراقة الدماء والتوصل إلى اتفاق سلام
يانوكوفيتش يناشد زيلينسكي بوقف إراقة الدماء والتوصل إلى اتفاق سلام
ناشد الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش، فلاديمير زيلينسكي بوقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاق سلام. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T07:06+0000
2022-03-08T07:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: " أفهم جيدا أن لديك العديد من" المستشارين، ولكنك شخصيا ملزم بوقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاقية سلام. هذا متوقع منك في أوكرانيا ودونباس وروسيا. والشعب الأوكراني وشركاؤك في الغرب سيكونون ممتنين لكم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

يانوكوفيتش يناشد زيلينسكي بوقف إراقة الدماء والتوصل إلى اتفاق سلام

07:06 GMT 08.03.2022
© REUTERS / Sergey Brewersفيكتور يانوكوفيتش
فيكتور يانوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Sergey Brewers
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ناشد الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش، فلاديمير زيلينسكي بوقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاق سلام.
وجاء في البيان الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: " أفهم جيدا أن لديك العديد من" المستشارين، ولكنك شخصيا ملزم بوقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاقية سلام. هذا متوقع منك في أوكرانيا ودونباس وروسيا. والشعب الأوكراني وشركاؤك في الغرب سيكونون ممتنين لكم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
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