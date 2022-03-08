https://arabic.sputniknews.com/20220308/يانوكوفيتش-يناشد-زيلينسكي-بوقف-إراقة-الدماء-والتوصل-إلى-اتفاق-سلام-1059601974.html
يانوكوفيتش يناشد زيلينسكي بوقف إراقة الدماء والتوصل إلى اتفاق سلام
يانوكوفيتش يناشد زيلينسكي بوقف إراقة الدماء والتوصل إلى اتفاق سلام
ناشد الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش، فلاديمير زيلينسكي بوقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاق سلام. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T07:06+0000
2022-03-08T07:06+0000
2022-03-08T07:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102019/40/1020194087_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_4126478eac73e01e2b7d687347497c74.jpg
وجاء في البيان الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: " أفهم جيدا أن لديك العديد من" المستشارين، ولكنك شخصيا ملزم بوقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاقية سلام. هذا متوقع منك في أوكرانيا ودونباس وروسيا. والشعب الأوكراني وشركاؤك في الغرب سيكونون ممتنين لكم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102019/40/1020194087_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_f6dc88a208974821fad672dd8b7dfaf4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
يانوكوفيتش يناشد زيلينسكي بوقف إراقة الدماء والتوصل إلى اتفاق سلام
تابعنا عبر
ناشد الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش، فلاديمير زيلينسكي بوقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاق سلام.
وجاء في البيان الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: " أفهم جيدا أن لديك العديد من" المستشارين، ولكنك شخصيا ملزم بوقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاقية سلام. هذا متوقع منك في أوكرانيا ودونباس وروسيا. والشعب الأوكراني وشركاؤك في الغرب سيكونون ممتنين لكم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.