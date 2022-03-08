https://arabic.sputniknews.com/20220308/-روسيا-تعلن-وقف-إطلاق-النار-في-9-مارس-في-عدد-من-المناطق-الأوكرانية-1059642488.html

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في 9 مارس في عدد من المناطق الأوكرانية

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في 9 مارس في عدد من المناطق الأوكرانية

أعلنت روسيا فرض وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية يوم غد الأربعاء 9 مارس/ آذار، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T19:26+0000

2022-03-08T19:26+0000

2022-03-08T19:35+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

موسكو

ممرات

مساعي لوقف إطلاق النار

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وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية بأن موسكو مستعدة لتوفير ممرات إنسانية:من كييف والمناطق السكنية المجاورة إلى روسيا عبر بيلاروسيا، في اتجاه جنوبي - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من تشيرنيهيف عبر بيلاروسيا إلى روسيا، باتجاه الجنوب - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من مدينة سومي على طريقين: إلى بولتافا وبلغورود - ثم عن طريق النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق إلى وجهات محددة أو نقاط إقامة مؤقتة، باتجاه الجنوب- بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من خاركيف إلى أراضي روسيا الاتحادية إلى بيلغورود ولفيف وأوزجورود وإيفانو فرانكيفسك - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من ماريوبول على طريقين إلى الأراضي الروسية إلى روستوف على الدون عبر نوفوازوفسك وتاغانروغ إلى زابوروجيه - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من المناطق السكنية الأخرى - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/المركز-المشترك-لمراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-مقتل-26-مدنيا-في-20-يوما-من-التصعيد-في-دونيتسك--1059641086.html

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موسكو, ممرات, مساعي لوقف إطلاق النار