https://arabic.sputniknews.com/20220308/-روسيا-تعلن-وقف-إطلاق-النار-في-9-مارس-في-عدد-من-المناطق-الأوكرانية-1059642488.html
روسيا تعلن وقف إطلاق النار في 9 مارس في عدد من المناطق الأوكرانية
روسيا تعلن وقف إطلاق النار في 9 مارس في عدد من المناطق الأوكرانية
أعلنت روسيا فرض وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية يوم غد الأربعاء 9 مارس/ آذار، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T19:26+0000
2022-03-08T19:26+0000
2022-03-08T19:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
موسكو
ممرات
مساعي لوقف إطلاق النار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059371209_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_9f96357f5f4ee267f45c4528594cc14e.jpg
وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية بأن موسكو مستعدة لتوفير ممرات إنسانية:من كييف والمناطق السكنية المجاورة إلى روسيا عبر بيلاروسيا، في اتجاه جنوبي - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من تشيرنيهيف عبر بيلاروسيا إلى روسيا، باتجاه الجنوب - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من مدينة سومي على طريقين: إلى بولتافا وبلغورود - ثم عن طريق النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق إلى وجهات محددة أو نقاط إقامة مؤقتة، باتجاه الجنوب- بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من خاركيف إلى أراضي روسيا الاتحادية إلى بيلغورود ولفيف وأوزجورود وإيفانو فرانكيفسك - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من ماريوبول على طريقين إلى الأراضي الروسية إلى روستوف على الدون عبر نوفوازوفسك وتاغانروغ إلى زابوروجيه - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من المناطق السكنية الأخرى - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/المركز-المشترك-لمراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-مقتل-26-مدنيا-في-20-يوما-من-التصعيد-في-دونيتسك--1059641086.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059371209_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3afe569cbc203a5522fb20c24cc8bbdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
موسكو, ممرات, مساعي لوقف إطلاق النار
روسيا تعلن وقف إطلاق النار في 9 مارس في عدد من المناطق الأوكرانية
19:26 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 19:35 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت روسيا فرض وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية يوم غد الأربعاء 9 مارس/ آذار، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.
وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية بأن موسكو مستعدة لتوفير ممرات إنسانية:
من كييف والمناطق السكنية المجاورة إلى روسيا عبر بيلاروسيا، في اتجاه جنوبي - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
من تشيرنيهيف عبر بيلاروسيا إلى روسيا، باتجاه الجنوب - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
من مدينة سومي على طريقين: إلى بولتافا وبلغورود - ثم عن طريق النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق إلى وجهات محددة أو نقاط إقامة مؤقتة، باتجاه الجنوب- بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
من خاركيف إلى أراضي روسيا الاتحادية إلى بيلغورود ولفيف وأوزجورود وإيفانو فرانكيفسك - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
من ماريوبول على طريقين إلى الأراضي الروسية إلى روستوف على الدون عبر نوفوازوفسك وتاغانروغ إلى زابوروجيه - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
من المناطق السكنية الأخرى - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.