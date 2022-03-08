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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/-روسيا-تعلن-وقف-إطلاق-النار-في-9-مارس-في-عدد-من-المناطق-الأوكرانية-1059642488.html
روسيا تعلن وقف إطلاق النار في 9 مارس في عدد من المناطق الأوكرانية
روسيا تعلن وقف إطلاق النار في 9 مارس في عدد من المناطق الأوكرانية
أعلنت روسيا فرض وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية يوم غد الأربعاء 9 مارس/ آذار، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T19:26+0000
2022-03-08T19:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
موسكو
ممرات
مساعي لوقف إطلاق النار
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وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية بأن موسكو مستعدة لتوفير ممرات إنسانية:من كييف والمناطق السكنية المجاورة إلى روسيا عبر بيلاروسيا، في اتجاه جنوبي - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من تشيرنيهيف عبر بيلاروسيا إلى روسيا، باتجاه الجنوب - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من مدينة سومي على طريقين: إلى بولتافا وبلغورود - ثم عن طريق النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق إلى وجهات محددة أو نقاط إقامة مؤقتة، باتجاه الجنوب- بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من خاركيف إلى أراضي روسيا الاتحادية إلى بيلغورود ولفيف وأوزجورود وإيفانو فرانكيفسك - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من ماريوبول على طريقين إلى الأراضي الروسية إلى روستوف على الدون عبر نوفوازوفسك وتاغانروغ إلى زابوروجيه - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.من المناطق السكنية الأخرى - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/المركز-المشترك-لمراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-مقتل-26-مدنيا-في-20-يوما-من-التصعيد-في-دونيتسك--1059641086.html
موسكو
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موسكو, ممرات, مساعي لوقف إطلاق النار

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في 9 مارس في عدد من المناطق الأوكرانية

19:26 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 19:35 GMT 08.03.2022)
© Sputnik . Maksim Bogodviv / الذهاب إلى بنك الصورأهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في محطة "تاغانروغ -1" للسكك الحديدية في منطقة روستوف الروسية، 20 فبراير 2022
أهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في محطة تاغانروغ -1 للسكك الحديدية في منطقة روستوف الروسية، 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
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يتبع
أعلنت روسيا فرض وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية يوم غد الأربعاء 9 مارس/ آذار، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.
وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية بأن موسكو مستعدة لتوفير ممرات إنسانية:
من كييف والمناطق السكنية المجاورة إلى روسيا عبر بيلاروسيا، في اتجاه جنوبي - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
من تشيرنيهيف عبر بيلاروسيا إلى روسيا، باتجاه الجنوب - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
من مدينة سومي على طريقين: إلى بولتافا وبلغورود - ثم عن طريق النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق إلى وجهات محددة أو نقاط إقامة مؤقتة، باتجاه الجنوب- بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
من خاركيف إلى أراضي روسيا الاتحادية إلى بيلغورود ولفيف وأوزجورود وإيفانو فرانكيفسك - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
عناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا: مقتل 26 مدنيا في 20 يوما من التصعيد في دونيتسك
18:45 GMT
من ماريوبول على طريقين إلى الأراضي الروسية إلى روستوف على الدون عبر نوفوازوفسك وتاغانروغ إلى زابوروجيه - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
من المناطق السكنية الأخرى - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
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