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سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل
سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل
أفاد سكان في منطقة وسط إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قوي، فيما قال آخرون إنهم شعروا أن منازلهم تهتز. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T08:46+0000
2022-03-08T08:48+0000
إسرائيل
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وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، قال سكان في مدن تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام ويافني، إنهم سمعوا صوت انفجار قوي هز منازل بعضهم.ولم تتلق الشرطة الإسرائيلية تقريرا عن حادثة غير عادية حتى اللحظة، في حين تشير التكهنات إلى أن الانفجار كان على ما يبدو بسبب تمرينات يجريها الجيش الإسرائيلي في البحر، وفق القناة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه جار فحص التقرير.
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سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل

08:46 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 08.03.2022)
© REUTERS / Ronen Zvulunمدينة تل أبيب، 12 مايو/ أيار 2019
مدينة تل أبيب، 12 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
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أفاد سكان في منطقة وسط إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قوي، فيما قال آخرون إنهم شعروا أن منازلهم تهتز.
وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، قال سكان في مدن تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام ويافني، إنهم سمعوا صوت انفجار قوي هز منازل بعضهم.
ولم تتلق الشرطة الإسرائيلية تقريرا عن حادثة غير عادية حتى اللحظة، في حين تشير التكهنات إلى أن الانفجار كان على ما يبدو بسبب تمرينات يجريها الجيش الإسرائيلي في البحر، وفق القناة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه جار فحص التقرير.
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