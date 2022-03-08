https://arabic.sputniknews.com/20220308/-سماع-دوي-انفجار-قوي-وسط-إسرائيل--1059605104.html
سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل
سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل
أفاد سكان في منطقة وسط إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قوي، فيما قال آخرون إنهم شعروا أن منازلهم تهتز. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T08:46+0000
2022-03-08T08:46+0000
2022-03-08T08:48+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104107/59/1041075970_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_46475dea81e6f313028d5a944b55f8a4.jpg
وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، قال سكان في مدن تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام ويافني، إنهم سمعوا صوت انفجار قوي هز منازل بعضهم.ولم تتلق الشرطة الإسرائيلية تقريرا عن حادثة غير عادية حتى اللحظة، في حين تشير التكهنات إلى أن الانفجار كان على ما يبدو بسبب تمرينات يجريها الجيش الإسرائيلي في البحر، وفق القناة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه جار فحص التقرير.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104107/59/1041075970_490:0:5098:3456_1920x0_80_0_0_24cbf611b1dc7f0762daf5b7afeb6cfe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل
08:46 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
أفاد سكان في منطقة وسط إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قوي، فيما قال آخرون إنهم شعروا أن منازلهم تهتز.
وبحسب القناة "12
" الإسرائيلية، قال سكان في مدن تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام ويافني، إنهم سمعوا صوت انفجار قوي هز منازل بعضهم.
ولم تتلق الشرطة الإسرائيلية تقريرا عن حادثة غير عادية حتى اللحظة، في حين تشير التكهنات إلى أن الانفجار كان على ما يبدو بسبب تمرينات يجريها الجيش الإسرائيلي في البحر، وفق القناة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه جار فحص التقرير.