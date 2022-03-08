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https://arabic.sputniknews.com/20220308/-غوميز-لـسبوتنيك-العلاقات-الفنزويلية-الروسية-متينة-ننشد-عالما-خاليا-من-الإمبريالية-1059606250.html
غوميز لـ"سبوتنيك": العلاقات الفنزويلية الروسية متينة... ننشد عالما خاليا من الإمبريالية
غوميز لـ"سبوتنيك": العلاقات الفنزويلية الروسية متينة... ننشد عالما خاليا من الإمبريالية
قال القائم بالأعمال في السفارة الفنزويلية في دمشق، خواكين غوميز، إن بلاده تدعم دفاع الشعوب عن حق تقرير مصيرها للوصول إلى عالم خال من الإمبريالية، وهي في ذات... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:15+0000
2022-03-08T09:15+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأضاف غوميز في حديث لـ "سبوتنيك": "تربطنا مع روسيا علاقات متينة وصداقة مقربة"، مشيرا إلى أن بلاده "دائما ما تقدم دعما لا مشروطا لحلفائها وأصدقائها" ضاربا على ذلك مثال العلاقات التي تربطها مع سوريا.وأكد السفير الفنزويلي خلال مشاركته في احتفالية لجامعة دمشق في الذكرى السنوية التاسعة لرحيل الزعيم الفنزويلي هوغو تشافير أن "سقوط الهيمنة الإمبريالية سيكون عبر تراكم الوعي لدى شعوب العالم"، مختتما بالتأكيد على استعداد بلاده لبذل الجهود لإيجاد حل سلمي سياسي للمحنة القائمة حاليا بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف غوميز: "شرف لنا أن نزور الجامعة التي منحت الزعيم الراحل شهادة الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية تقديراً لمسيرته النضالية ومواقفه الثابتة".من جهته نوه رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان "بمكانة الراحل تشافيز المتميزة لدى الشعب السوري، لافتاً إلى تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين".وأضاف الجبان في تصريح لـ "سبوتنيك": "تم الاتفاق على العمل المشترك بين سوريا وفنزويلا، وتأسيس رابطة للأكاديميين الفنزويلين من أصل سوري للتواصل العلمي مع الجامعات السورية".ومنحت جامعة دمشق الزعيم هوغو تشافير شهادة الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية عام 2006 تقديراً لمسيرته النضالية ومواقفه الثابتة حيال القضايا العربية العادلة.كما أطلقت الجامعة في السابع عشر من شهر نيسان 2014 اسم تشافيز الذي توفي في الخامس من آذار عام 2013 على حديقة ضمن حرمها الجامعي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله تقديرا لتاريخه النضالي وعمله الدؤوب لتطوير العلاقات بين سورية وفنزويلا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/مادورو-يحذر-من-خطر-تحول-الوضع-في-أوكرانيا-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1059599841.html
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أخبار سوريا اليوم

غوميز لـ"سبوتنيك": العلاقات الفنزويلية الروسية متينة... ننشد عالما خاليا من الإمبريالية

09:15 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damour غوميز لـ"سبوتنيك": العلاقات الفنزويلية الروسية متينة.. ننشد عالم خال من الإمبريالية
 غوميز لـسبوتنيك: العلاقات الفنزويلية الروسية متينة.. ننشد عالم خال من الإمبريالية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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قال القائم بالأعمال في السفارة الفنزويلية في دمشق، خواكين غوميز، إن بلاده تدعم دفاع الشعوب عن حق تقرير مصيرها للوصول إلى عالم خال من الإمبريالية، وهي في ذات الوقت تدعم الحل السلمي للنزاعات".
وأضاف غوميز في حديث لـ "سبوتنيك": "تربطنا مع روسيا علاقات متينة وصداقة مقربة"، مشيرا إلى أن بلاده "دائما ما تقدم دعما لا مشروطا لحلفائها وأصدقائها" ضاربا على ذلك مثال العلاقات التي تربطها مع سوريا.
© Sputnik . Mohammad Damour غوميز لـ"سبوتنيك": العلاقات الفنزويلية الروسية متينة.. ننشد عالم خال من الإمبريالية
 غوميز لـسبوتنيك: العلاقات الفنزويلية الروسية متينة.. ننشد عالم خال من الإمبريالية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
غوميز لـ"سبوتنيك": العلاقات الفنزويلية الروسية متينة.. ننشد عالم خال من الإمبريالية
© Sputnik . Mohammad Damour
وأكد السفير الفنزويلي خلال مشاركته في احتفالية لجامعة دمشق في الذكرى السنوية التاسعة لرحيل الزعيم الفنزويلي هوغو تشافير أن "سقوط الهيمنة الإمبريالية سيكون عبر تراكم الوعي لدى شعوب العالم"، مختتما بالتأكيد على استعداد بلاده لبذل الجهود لإيجاد حل سلمي سياسي للمحنة القائمة حاليا بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف غوميز: "شرف لنا أن نزور الجامعة التي منحت الزعيم الراحل شهادة الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية تقديراً لمسيرته النضالية ومواقفه الثابتة".
من جهته نوه رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان "بمكانة الراحل تشافيز المتميزة لدى الشعب السوري، لافتاً إلى تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين".
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
مادورو يحذر من خطر تحول الوضع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة
05:34 GMT
وأضاف الجبان في تصريح لـ "سبوتنيك": "تم الاتفاق على العمل المشترك بين سوريا وفنزويلا، وتأسيس رابطة للأكاديميين الفنزويلين من أصل سوري للتواصل العلمي مع الجامعات السورية".
ومنحت جامعة دمشق الزعيم هوغو تشافير شهادة الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية عام 2006 تقديراً لمسيرته النضالية ومواقفه الثابتة حيال القضايا العربية العادلة.
كما أطلقت الجامعة في السابع عشر من شهر نيسان 2014 اسم تشافيز الذي توفي في الخامس من آذار عام 2013 على حديقة ضمن حرمها الجامعي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله تقديرا لتاريخه النضالي وعمله الدؤوب لتطوير العلاقات بين سورية وفنزويلا.
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