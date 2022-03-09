https://arabic.sputniknews.com/20220309/أبو-الغيط-الجزائر-اقترحت-الأول-من-نوفمبر-لعقد-القمة-العربية-المقبلة-1059681745.html

أبو الغيط: الجزائر اقترحت الأول من نوفمبر لعقد القمة العربية المقبلة

أبو الغيط: الجزائر اقترحت الأول من نوفمبر لعقد القمة العربية المقبلة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجزائر اقترحت عقد القمة العربية المقبلة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T14:48+0000

2022-03-09T14:48+0000

2022-03-09T14:48+0000

جامعة الدول العربية

مصر

الجزائر

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لأبو الغيط عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".وقال أبو الغيط: "اقترح وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة موعد الأول والثاني من نوفمبر المقبل لعقد القمة".وفي 15 فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن القمة العربية المقرر أن تحتضنها بلاده ستعقد خلال الربع الأخير من عام 2022، نافيا وجود أي خلاف يحول دون انعقادها.وأضاف وقتها في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي أن "تاريخ القمة سيحدد خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب مرتقب في مارس/ آذار القادم بالقاهرة باقتراح من الجزائر".وتأجل انعقاد القمة القمة العربية خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.واجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة، وعلى طاولتهم العديد من الملفات بما في ذلك تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الدول العربية، وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، والقضية الفلسطينية، والتطورات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في الخليج العربي.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/تبون-لا-يوجد-أي-خلاف-بين-القادة-العرب-بشأن-القمة-العربية-المقبلة-في-الجزائر-1058674993.html

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