عربي
بوتين يناقش مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220309/أبو-الغيط-الجزائر-اقترحت-الأول-من-نوفمبر-لعقد-القمة-العربية-المقبلة-1059681745.html
أبو الغيط: الجزائر اقترحت الأول من نوفمبر لعقد القمة العربية المقبلة
أبو الغيط: الجزائر اقترحت الأول من نوفمبر لعقد القمة العربية المقبلة
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجزائر اقترحت عقد القمة العربية المقبلة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T14:48+0000
2022-03-09T14:48+0000
جامعة الدول العربية
مصر
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059681377_0:84:896:588_1920x0_80_0_0_79ca2b14f57ae7ae5428dafff57f4604.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لأبو الغيط عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".وقال أبو الغيط: "اقترح وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة موعد الأول والثاني من نوفمبر المقبل لعقد القمة".وفي 15 فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن القمة العربية المقرر أن تحتضنها بلاده ستعقد خلال الربع الأخير من عام 2022، نافيا وجود أي خلاف يحول دون انعقادها.وأضاف وقتها في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي أن "تاريخ القمة سيحدد خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب مرتقب في مارس/ آذار القادم بالقاهرة باقتراح من الجزائر".وتأجل انعقاد القمة القمة العربية خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.واجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة، وعلى طاولتهم العديد من الملفات بما في ذلك تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الدول العربية، وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، والقضية الفلسطينية، والتطورات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في الخليج العربي.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/تبون-لا-يوجد-أي-خلاف-بين-القادة-العرب-بشأن-القمة-العربية-المقبلة-في-الجزائر-1058674993.html
مصر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059681377_0:0:896:672_1920x0_80_0_0_dd8862b31a9a1f0fcf890842e5cf541b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جامعة الدول العربية, مصر, الجزائر

أبو الغيط: الجزائر اقترحت الأول من نوفمبر لعقد القمة العربية المقبلة

14:48 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Mohamed Hamidaالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Mohamed Hamida
تابعنا عبرGoogle news
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجزائر اقترحت عقد القمة العربية المقبلة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لأبو الغيط عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".
وقال أبو الغيط: "اقترح وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة موعد الأول والثاني من نوفمبر المقبل لعقد القمة".
وفي 15 فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن القمة العربية المقرر أن تحتضنها بلاده ستعقد خلال الربع الأخير من عام 2022، نافيا وجود أي خلاف يحول دون انعقادها.
وأضاف وقتها في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي أن "تاريخ القمة سيحدد خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب مرتقب في مارس/ آذار القادم بالقاهرة باقتراح من الجزائر".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
الرئيس الجزائري: لا خلاف بين القادة العرب حول القمة العربية المقبلة
15 فبراير, 22:44 GMT
وتأجل انعقاد القمة القمة العربية خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.
واجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة، وعلى طاولتهم العديد من الملفات بما في ذلك تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الدول العربية، وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، والقضية الفلسطينية، والتطورات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في الخليج العربي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала