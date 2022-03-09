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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/أبو-الغيط-يحذر-من-تأثير-صراع-القوى-العالمية-على-المنطقة-العربية-1059672133.html
أبو الغيط يحذر من تأثير صراع القوى العالمية على المنطقة العربية
أبو الغيط يحذر من تأثير صراع القوى العالمية على المنطقة العربية
حذّر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أن المنطقة العربية ستتأثر بصراعات القوى العالمية الكبرى، التي أوضح أنها ستضع ضغوطا على الجميع. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:10+0000
2022-03-09T12:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم العربي
جمهورية لوغانسك الشعبية
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ولفت أبو الغيط، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إلى أن المنطقة العربية ستعاني من التبعات الاقتصادية لهذا الصراع خاصة في مجال الأمن الغذائي.جاءت تصريحات أبو الغيط في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، التي أوضح فيها أن صراع القوى العالمية الكبرى يحمّل الشعوب العربية قدرا من المعاناة.وعن الأزمة الأوكرانية، قال أبو الغيط: "نتطلع إلى حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا من أجل حفظ دماء الجميع"، مشددا على أنه لا يجب أن تكون الأزمة الاقتصادية التي نشأت عن الوضع في أوكرانيا سببا في نسيان الأزمات العربية.يذكر أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، في دورته العادية 157، انطلق ظهر اليوم الأربعاء، في مقر جامعة الدول العربية، لمناقشة العديد من الملفات العربية والإقليمية.ويتطرق وزراء الخارجية العرب إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدفها هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الصين-تحمل-حلف-الناتو-مسؤولية-التوتر-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059657981.html
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الرئاسة-المصرية-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1059667859.html
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العالم العربي, جمهورية لوغانسك الشعبية

أبو الغيط يحذر من تأثير صراع القوى العالمية على المنطقة العربية

12:10 GMT 09.03.2022
© Sputnik . M.Hemidaأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . M.Hemida
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حذّر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أن المنطقة العربية ستتأثر بصراعات القوى العالمية الكبرى، التي أوضح أنها ستضع ضغوطا على الجميع.
ولفت أبو الغيط، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إلى أن المنطقة العربية ستعاني من التبعات الاقتصادية لهذا الصراع خاصة في مجال الأمن الغذائي.
جاءت تصريحات أبو الغيط في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، التي أوضح فيها أن صراع القوى العالمية الكبرى يحمّل الشعوب العربية قدرا من المعاناة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الصين تحمل حلف الناتو مسؤولية التوتر بين روسيا وأوكرانيا
08:56 GMT
وعن الأزمة الأوكرانية، قال أبو الغيط: "نتطلع إلى حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا من أجل حفظ دماء الجميع"، مشددا على أنه لا يجب أن تكون الأزمة الاقتصادية التي نشأت عن الوضع في أوكرانيا سببا في نسيان الأزمات العربية.
يذكر أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، في دورته العادية 157، انطلق ظهر اليوم الأربعاء، في مقر جامعة الدول العربية، لمناقشة العديد من الملفات العربية والإقليمية.
يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية في مؤتمر القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي لعام 2019 في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
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11:00 GMT
ويتطرق وزراء الخارجية العرب إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدفها هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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