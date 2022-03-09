https://arabic.sputniknews.com/20220309/أبو-الغيط-يحذر-من-تأثير-صراع-القوى-العالمية-على-المنطقة-العربية-1059672133.html

أبو الغيط يحذر من تأثير صراع القوى العالمية على المنطقة العربية

أبو الغيط يحذر من تأثير صراع القوى العالمية على المنطقة العربية

حذّر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أن المنطقة العربية ستتأثر بصراعات القوى العالمية الكبرى، التي أوضح أنها ستضع ضغوطا على الجميع. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T12:10+0000

2022-03-09T12:10+0000

2022-03-09T12:10+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم العربي

جمهورية لوغانسك الشعبية

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ولفت أبو الغيط، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إلى أن المنطقة العربية ستعاني من التبعات الاقتصادية لهذا الصراع خاصة في مجال الأمن الغذائي.جاءت تصريحات أبو الغيط في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، التي أوضح فيها أن صراع القوى العالمية الكبرى يحمّل الشعوب العربية قدرا من المعاناة.وعن الأزمة الأوكرانية، قال أبو الغيط: "نتطلع إلى حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا من أجل حفظ دماء الجميع"، مشددا على أنه لا يجب أن تكون الأزمة الاقتصادية التي نشأت عن الوضع في أوكرانيا سببا في نسيان الأزمات العربية.يذكر أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، في دورته العادية 157، انطلق ظهر اليوم الأربعاء، في مقر جامعة الدول العربية، لمناقشة العديد من الملفات العربية والإقليمية.ويتطرق وزراء الخارجية العرب إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدفها هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

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