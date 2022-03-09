https://arabic.sputniknews.com/20220309/أردوغان-تم-طرد-قائد-الأوركسترا-الروسي-في-ألمانيا-لأنه-صديق-بوتين-كيف-يكون-مثل-هذا-الهراء-ممكنا؟-1059665983.html

أردوغان: تم طرد قائد الأوركسترا الروسي في ألمانيا لأنه صديق بوتين... كيف يكون مثل هذا الهراء ممكنا؟

أردوغان: تم طرد قائد الأوركسترا الروسي في ألمانيا لأنه صديق بوتين... كيف يكون مثل هذا الهراء ممكنا؟

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن "يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا، عن وقف إطلاق النار... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T10:35+0000

2022-03-09T10:35+0000

2022-03-09T10:35+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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وقال أردوغان، في كلمة متلفزة، نأمل أن يفسح اللقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا المجال أمام وقف إطلاق النار الدائم في أوكرانيا"، مؤكدا أن "الغرب لا يحرك ساكنا رغم الوضع المأساوي في أوكرانيا".وأضاف: "مثلما نرفض ترك الشعب الأوكراني وحيدا، لا نقبل أيضا الممارسات التي تذكرنا بمطاردة الساحرات حيال الشعب الروسي".وأعرب أردوغان عن أسفه لتحول التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى صراع ساخن وتأثيرها بشكل سلبي على نسبة التضخم والقدرة الشرائية، مؤكدا أن بلاده "بذلت وما زلت تبذل الجهود الدبلوماسية".وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في وقت سابق، أنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في تركيا يوم 10 مارس/آذار الجاري.وقال كوليبا، في إفادة صحفية الاثنين الماضي، "من المقرر (لقاء مع لافروف) في العاشر من الشهر، إذا وصل أنطاليا، سأطير وأجلس وأتحدث".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم التخطيط لعقد اجتماع بين وزيري خارجية الاتحاد الروسي وأوكرانيا سيرغي لافروف وديمتري كوليبا بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي.هذا وجرت اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفد الروسي والأوكراني في بيلاروسيا من أجل التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان نشر على قناتها في "تليغرام: "الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا انتهت".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

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