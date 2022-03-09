https://arabic.sputniknews.com/20220309/أرى-أنك-غاضباختلاف-الآراء-قد-يكون-سببا-للمشاجرة-1059667967.html
"أرى أنك غاضب"...اختلاف الآراء قد يكون سببا للمشاجرة
"أرى أنك غاضب"...اختلاف الآراء قد يكون سببا للمشاجرة
يتسبب اختلاف الآراء والأفكار إلى مشاكل بين الأقارب والزملاء في العمل، الأمر الذي ينذر بأن يصبح الشخص أكثر عدوانية تجاه الآخرين. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:08+0000
2022-03-09T11:08+0000
2022-03-09T11:08+0000
منوعات
مجتمع
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قدمت عالمة النفس الروسية إيكاترينا دافيدوفا، تحليلا لهذه الحالات، قائلة: "القلق والذعر أمران طبيعيان للأحداث العالمية ويمكنهما التأثير على أي شخص. بفضل اتجاه الصحة العقلية، تعلمنا التعرف على قلقنا واستخدام أدوات المساعدة الذاتية وعدم الخوف من اللجوء إلى علماء النفس والمعالجين النفسيين للحصول على الدعم. قطب آخر من المشاعر يمكن أن يستهلكنا في أوقات الاضطراب العظيم هو الغضب، والعداء القاطع تجاه الآخرين". ووصفت العالمة المواقف العدوانية بـ"الوباء".كما كانت هناك زيادة في السلوك العدواني على الإنترنت وارتبطت بالخوف من الإصابة بفيروس كورونا. كانت هناك أيضًا زيادة في العنف المنزلي: وفقًا لتحليل تلوي أجري في عام 2021، والذي جمع معلومات من 18 دراسة تتعلق بالوباء، تضاعف العدد تقريبًا.عادة ما يصاحب ازدياد العنف الأحداث السياسية والاجتماعية. على سبيل المثال، وفقًا لبعض الدراسات، ارتبطت احتجاجات Black Life Matter بزيادة قدرها 10 % في جرائم القتل في المناطق التي حدثت فيها. في دراسة عواقب الأعمال الحربية في العراق وأفغانستان، يظهر ارتباطها بالسلوك العدواني اللاحق. توضح ورقة بحثية صدرت عام 2021، عن النزاع في ليبيريا كيف يمكن للعيش في منطقة متأثرة بالأحداث السياسية أن يغير سلوك الناس: تظهر الأرقام زيادة بنسبة 60% في مخاطر العنف المنزلي على النساء.يرتبط السلوك العدواني تقليديًا بزيادة القلق والخوف. نعلم جميعًا المثل "القتال أو الهروب" كرد فعل للتوتر. تظهر الدراسات أيضًا هذا: ترتبط الأجهزة الوظيفية للدماغ المسؤولة عن القلق والعدوان ارتباطًا وثيقًا. يمكن أن يكون السلوك العدواني غطاءً لشعورنا بالعجز والضعف. من الأسهل بالنسبة لنا أن نقول "أنت مخطئ" بدلاً من "أنا قلق بشأن ما يحدث وأنا مرتبك تمامًا". يمكن أيضًا أن يرتبط تعزيز الآراء المتطرفة والعدوانية بمشاهدة مقاطع الفيديو والصور على الإنترنت. هذا يرجع إلى حقيقة أننا نبدأ آلية التعاطف. في حوار مع خصم راديكالي، قد يكون "موقف عالم النفس" مفيدًا، والذي يتكون، من بين أمور أخرى، من الحياد وعدم الحكم وإدراك حقيقة أن كل ما يقال قد لا يكون مرتبطًا بشكل مباشر بك شخصيًا، ولكن يرجع ذلك إلى آلية الإسقاط. بعبارات بسيطة، الإسقاط هو عملية عقلية ينسب الناس من خلالها إلى أشياء أخرى ما هو موجود في اللاوعي الخاص بهم. مع الحفاظ على هذا الموقف، يمكنك إنقاذ نفسك وعدم السماح للآخرين بإيذاء مشاعرك عن طريق التجريد من أقواله لك. المواد ذات الصلة.أخيرًا، نظرًا لأن الوضع الحالي ليس له تأثير نفسي فحسب، بل له تأثير فسيولوجي علينا، سيكون من المفيد الانتباه إلى استخدام التوتر والوقاية من آثاره على الجسم. للقيام بذلك، يمكنك القيام بأي تمارين هوائية أو تمارين خاصة تساعد على استرخاء العضلات. على سبيل المثال، لمدة 15 دقيقة، قم بالتناوب على شد أجزاء من الجسم وإمساكها ثم إرخائها، بدءًا من الأسفل إلى الأعلى. من الممارسات الجيدة أن تبدأ في البحث عن تقليل كمية المقويات وتنظيم مستويات السكر في الدم من خلال التغذية السليمة (تقليل كمية الكربوهيدرات البسيطة، والنظام الغذائي المتوازن، والوجبات المتكررة) - وهذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمل النظام المسؤول عن إنتاج هرمونات التوتر. وقد ثبت أيضًا أنه حتى قضاء 20 إلى 30 دقيقة في مكان يمنحك إحساسًا بالوحدة مع الطبيعة يمكن أن يحسن رفاهيتك بشكل كبير. وبالتالي ، داخل الأسرة وداخل الشركة، من المهم بشكل خاص الآن اتخاذ تدابير وقائية لتحقيق الاستقرار في الخلفية العاطفية العامة: إدخال ممارسة التدريب اليومي، ومراقبة التغذية عن كثب، وبدلاً من مناقشة وجهات النظر القطبية، اذهب في نزهة على الأقدام في الحديقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الذكور-ينتحرون-ضعف-الإناث-السوريون-يعانون-ما-بعد-الصدمة-1059508014.html
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منوعات, مجتمع
"أرى أنك غاضب"...اختلاف الآراء قد يكون سببا للمشاجرة
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يتسبب اختلاف الآراء والأفكار إلى مشاكل بين الأقارب والزملاء في العمل، الأمر الذي ينذر بأن يصبح الشخص أكثر عدوانية تجاه الآخرين.
قدمت عالمة النفس الروسية إيكاترينا دافيدوفا، تحليلا لهذه الحالات، قائلة: "القلق والذعر أمران طبيعيان للأحداث العالمية ويمكنهما التأثير على أي شخص. بفضل اتجاه الصحة العقلية، تعلمنا التعرف على قلقنا واستخدام أدوات المساعدة الذاتية وعدم الخوف من اللجوء إلى علماء النفس والمعالجين النفسيين للحصول على الدعم. قطب آخر من المشاعر يمكن أن يستهلكنا في أوقات الاضطراب العظيم هو الغضب، والعداء القاطع تجاه الآخرين". ووصفت العالمة المواقف العدوانية بـ"الوباء".
أظهرت دراسة أجريت على عينة من 5298 شخصا بوضوح أن الزيادة في العدوانية ترافقت مع عمليات الإغلاق الطويلة المدى. وأظهرت بيانات أخرى زيادة في سلوك القيادة غير الآمنة أثناء الوباء، مع زيادة السرعة أثناء القيادة، وتشغيل الأضواء الحمراء واستخدام أساليب عدوانية في القيادة، والإحصاء هو الأعلى في عقد من الزمان.
كما كانت هناك زيادة في السلوك العدواني على الإنترنت وارتبطت بالخوف من الإصابة بفيروس كورونا. كانت هناك أيضًا زيادة في العنف المنزلي: وفقًا لتحليل تلوي أجري في عام 2021، والذي جمع معلومات من 18 دراسة تتعلق بالوباء، تضاعف العدد تقريبًا.
عادة ما يصاحب ازدياد العنف الأحداث السياسية والاجتماعية. على سبيل المثال، وفقًا لبعض الدراسات، ارتبطت احتجاجات Black Life Matter بزيادة قدرها 10 % في جرائم القتل في المناطق التي حدثت فيها. في دراسة عواقب الأعمال الحربية في العراق وأفغانستان، يظهر ارتباطها بالسلوك العدواني اللاحق. توضح ورقة بحثية صدرت عام 2021، عن النزاع في ليبيريا كيف يمكن للعيش في منطقة متأثرة بالأحداث السياسية أن يغير سلوك الناس: تظهر الأرقام زيادة بنسبة 60% في مخاطر العنف المنزلي على النساء.
يرتبط السلوك العدواني تقليديًا بزيادة القلق والخوف. نعلم جميعًا المثل "القتال أو الهروب" كرد فعل للتوتر. تظهر الدراسات أيضًا هذا: ترتبط الأجهزة الوظيفية للدماغ المسؤولة عن القلق والعدوان ارتباطًا وثيقًا. يمكن أن يكون السلوك العدواني غطاءً لشعورنا بالعجز والضعف. من الأسهل بالنسبة لنا أن نقول "أنت مخطئ" بدلاً من "أنا قلق بشأن ما يحدث وأنا مرتبك تمامًا". يمكن أيضًا أن يرتبط تعزيز الآراء المتطرفة والعدوانية بمشاهدة مقاطع الفيديو والصور على الإنترنت. هذا يرجع إلى حقيقة أننا نبدأ آلية التعاطف.
في حوار مع خصم راديكالي، قد يكون "موقف عالم النفس" مفيدًا، والذي يتكون، من بين أمور أخرى، من الحياد وعدم الحكم وإدراك حقيقة أن كل ما يقال قد لا يكون مرتبطًا بشكل مباشر بك شخصيًا، ولكن يرجع ذلك إلى آلية الإسقاط. بعبارات بسيطة، الإسقاط هو عملية عقلية ينسب الناس من خلالها إلى أشياء أخرى ما هو موجود في اللاوعي الخاص بهم. مع الحفاظ على هذا الموقف، يمكنك إنقاذ نفسك وعدم السماح للآخرين بإيذاء مشاعرك عن طريق التجريد من أقواله لك. المواد ذات الصلة.
مهارة نفسية أخرى يمكن أن تكون مفيدة وهي القدرة على احتواء مشاعر الآخرين. يشرح المحلل النفسي الشهير باتريك كاسمنت، جوهر هذا المفهوم: "معنى الاحتواء هو أن الآخر يقبل مشاعرك دون الاستجابة لها مباشرة من مشاعرهم. نظرًا لأنه (من المفترض) لديه القدرة على احتواء مشاعره، يمكنه مساعدتك في ترتيب مشاعرك أيضًا. مثال على الاحتواء: استمع إلى المحاور مع التركيز على مشاعره، ثم قم بتسمية ما يحدث له ("أرى أنك غاضب من ..."، "يبدو أنك منزعج جدًا من ذلك الآن ... "). هذا سيجعل من الممكن تحويل محادثة النزاع إلى محادثة تسمح للمحادثة الثانية "بالتخلص من القوة".
أخيرًا، نظرًا لأن الوضع الحالي ليس له تأثير نفسي فحسب، بل له تأثير فسيولوجي علينا، سيكون من المفيد الانتباه إلى استخدام التوتر والوقاية من آثاره على الجسم. للقيام بذلك، يمكنك القيام بأي تمارين هوائية أو تمارين خاصة تساعد على استرخاء العضلات. على سبيل المثال، لمدة 15 دقيقة، قم بالتناوب على شد أجزاء من الجسم وإمساكها ثم إرخائها، بدءًا من الأسفل إلى الأعلى. من الممارسات الجيدة أن تبدأ في البحث عن تقليل كمية المقويات وتنظيم مستويات السكر في الدم من خلال التغذية السليمة (تقليل كمية الكربوهيدرات البسيطة، والنظام الغذائي المتوازن، والوجبات المتكررة) - وهذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمل النظام المسؤول عن إنتاج هرمونات التوتر.
وقد ثبت أيضًا أنه حتى قضاء 20 إلى 30 دقيقة في مكان يمنحك إحساسًا بالوحدة مع الطبيعة يمكن أن يحسن رفاهيتك بشكل كبير. وبالتالي ، داخل الأسرة وداخل الشركة، من المهم بشكل خاص الآن اتخاذ تدابير وقائية لتحقيق الاستقرار في الخلفية العاطفية العامة: إدخال ممارسة التدريب اليومي، ومراقبة التغذية عن كثب، وبدلاً من مناقشة وجهات النظر القطبية، اذهب في نزهة على الأقدام في الحديقة.