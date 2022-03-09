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أسعار الغاز تغلق العديد من مصانع الورق في إيطاليا
أسعار الغاز تغلق العديد من مصانع الورق في إيطاليا
قال لورنزو بولي، رئيس الرابطة الوطنية لمنتجي الورق والكرتون، إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، المرتبط بالوضع في أوكرانيا، أدى إلى إغلاق فعلي للعديد من... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:43+0000
2022-03-09T13:43+0000
اقتصاد
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وشدد بولي، قائلا: "قاومنا، بل ننتج بخسارة، لكن المزيد والمزيد من مصانع الورق هذه الأيام توقفت أو تحد من إنتاجها. حتى الوباء لم يوقفنا لكن صدمة الطاقة التي أعقبت الأحداث الجارية بين أوكرانيا وروسيا نجحت".وقال رئيس الاتحاد: "إذا دفعت مصانع الورق الإيطالية في ديسمبر خمسة أضعاف الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لإنتاج الكهرباء، فقد زادت تكلفته الآن عشرة أضعاف في المتوسط​​، وحتى 15 مرة في أوقات الذروة". ويتم تأكيد صحة المخاوف التي أعربت عنها إدارة Assocarta من خلال قرارات الشركات المصنعة المحددة. على سبيل المثال، قررت مجموعة Pro-Gest، التي تنتج أكثر من مليون طن من الورق سنويًا، إيقاف عمل ستة من مصانعها. ووفقا لدزاغو، فإن إنتاج الورق بسعر 680 يورو للطن يتطلب الآن 750 يورو لتكاليف الطاقة وحدها.
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اقتصاد

أسعار الغاز تغلق العديد من مصانع الورق في إيطاليا

13:43 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANخط الغاز المسمى بـ"التيار التركي" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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قال لورنزو بولي، رئيس الرابطة الوطنية لمنتجي الورق والكرتون، إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، المرتبط بالوضع في أوكرانيا، أدى إلى إغلاق فعلي للعديد من الشركات في صناعة اللب والورق في إيطاليا.
وشدد بولي، قائلا: "قاومنا، بل ننتج بخسارة، لكن المزيد والمزيد من مصانع الورق هذه الأيام توقفت أو تحد من إنتاجها. حتى الوباء لم يوقفنا لكن صدمة الطاقة التي أعقبت الأحداث الجارية بين أوكرانيا وروسيا نجحت".

وأضاف بولي إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة الورق والكرتون تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل السلطات لدعم الإنتاج. وإلا فإن الصناعة مهددة بالتوقف التام، لأن التكلفة الحالية للغاز المطلوب لإنتاج طن واحد من الورق تتجاوز سعر بيع هذه الورقة.

وقال رئيس الاتحاد: "إذا دفعت مصانع الورق الإيطالية في ديسمبر خمسة أضعاف الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لإنتاج الكهرباء، فقد زادت تكلفته الآن عشرة أضعاف في المتوسط​​، وحتى 15 مرة في أوقات الذروة".
ويتم تأكيد صحة المخاوف التي أعربت عنها إدارة Assocarta من خلال قرارات الشركات المصنعة المحددة. على سبيل المثال، قررت مجموعة Pro-Gest، التي تنتج أكثر من مليون طن من الورق سنويًا، إيقاف عمل ستة من مصانعها.

و قال فرانشيسكو دزاغو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Pro-Gest Group، وهي شركة وطنية رائدة في إعادة تدوير الورق: "هذه لحظة دراماتيكية وحاسمة للغاية. نحن نراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب، على أمل إنهاء فوري للنزاع المسلح. ولكن أيضًا نتيجة لهذا التوتر، فإن سعر الغاز الطبيعي اليوم أعلى بأكثر من عشرة أضعاف من عام مضى. تضاعف ثلاث مرات في الأسبوع الماضي. نأمل مخلصين أن نتمكن من استئناف الإنتاج بمجرد أن تسمح الظروف بذلك ونطلب من السلطات التدخل لحماية الصناعات التحويلية بأكملها".

ووفقا لدزاغو، فإن إنتاج الورق بسعر 680 يورو للطن يتطلب الآن 750 يورو لتكاليف الطاقة وحدها.
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