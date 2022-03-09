https://arabic.sputniknews.com/20220309/أعراضه-وأسبابه-كيف-يمكن-إيقاف-سرطان-الرئة-1059681032.html
أعراضه وأسبابه... كيف يمكن إيقاف سرطان الرئة؟
أعراضه وأسبابه... كيف يمكن إيقاف سرطان الرئة؟
يحدث سرطان الرئة بسبب النمو السريع للخلايا السرطانية داخل الرئتين بصورة خارجة عن السيطرة، ويكون أبرز أعراضه تراجع قدرة الإنسان على التنفس، كما أنه يمكن أن... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T14:43+0000
2022-03-09T14:43+0000
2022-03-09T14:43+0000
منوعات
الصحة
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وأورد موقع "ميديكال نيوز توداي"، تقريرا عن سرطان الرئة، الذي يصنف بأنه ثالث أكثر أنواع السرطانات انتشارا في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى كونه مسؤول عن أكبر نسبة وفيات بين مرضى السرطان.ويقول الموقع إنه أكثر انتشارا بين الرجال من ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية.يشير التاريخ المرضي لجميع مرضى سرطان الرئة في الولايات المتحدة، إلى أنهم كانوا مدخنين في مرحلة سابقة، بحسب الموقع الذي أوضح أن التدخين يعد أكبر العوامل المسببة له.وتتميز الخلايا العادية بأن لها دورة حياة تموت بعدها لتفسح المجال أمام الخلايا الجديدة التي تنمو بذات المعدل لتعويض الخلايا الميتة، بينما تتكاثر الخلايا السرطانية بوتيرة خارجة عن السيطرة تساهم في تكون الأورام السرطانية داخل العضو البشري الذي تتكون بداخله.ورغم أن سرطان الرئة يعد مرضا قاتلا، إلا أن تشخيصه مبكرا وبدء العلاج يمكن أن يسهم في تحسن حالة المصاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/ما-هي-مزايا-وعيوب-استخدام-الأدوية-المناعية-في-علاج-السرطان-1059495863.html
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منوعات, الصحة
أعراضه وأسبابه... كيف يمكن إيقاف سرطان الرئة؟
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يحدث سرطان الرئة بسبب النمو السريع للخلايا السرطانية داخل الرئتين بصورة خارجة عن السيطرة، ويكون أبرز أعراضه تراجع قدرة الإنسان على التنفس، كما أنه يمكن أن ينتقل إلى باقي أعضاء الجسم إذا لم يتم التعامل معه مبكرا.
وأورد موقع "ميديكال نيوز توداي"، تقريرا عن سرطان الرئة
، الذي يصنف بأنه ثالث أكثر أنواع السرطانات انتشارا في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى كونه مسؤول عن أكبر نسبة وفيات بين مرضى السرطان.
ويقول الموقع إنه أكثر انتشارا بين الرجال من ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية.
يشير التاريخ المرضي لجميع مرضى سرطان
الرئة في الولايات المتحدة، إلى أنهم كانوا مدخنين في مرحلة سابقة، بحسب الموقع الذي أوضح أن التدخين يعد أكبر العوامل المسببة له.
وتتميز الخلايا العادية بأن لها دورة حياة تموت بعدها لتفسح المجال أمام الخلايا الجديدة التي تنمو بذات المعدل لتعويض الخلايا الميتة، بينما تتكاثر الخلايا السرطانية
بوتيرة خارجة عن السيطرة تساهم في تكون الأورام السرطانية داخل العضو البشري الذي تتكون بداخله.
ورغم أن سرطان الرئة يعد مرضا قاتلا، إلا أن تشخيصه مبكرا وبدء العلاج
يمكن أن يسهم في تحسن حالة المصاب.