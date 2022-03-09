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https://arabic.sputniknews.com/20220309/أفضل-عادات-الشرب-لخفض-نسبة-الكوليسترول-في-الدم-بعد-الخمسين-1059696037.html
أفضل عادات الشرب لخفض نسبة الكوليسترول في الدم بعد الخمسين
أفضل عادات الشرب لخفض نسبة الكوليسترول في الدم بعد الخمسين
يصبح المرء عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إذا كانت الحالة سارية في عائلته، ولكن خيارات نمط الحياة، مثل ما نأكله ونشربه، يمكن أن تؤثر أيضا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T21:39+0000
2022-03-09T21:39+0000
الصحة
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إذا كان عمرك يزيد عن 50 عاما وتم تشخيصك بالفعل بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو كنت تعلم أنك معرض لخطر الإصابة بالمرض، فمن المهم بالنسبة لك معرفة التغييرات الغذائية التي يمكنك إجراؤها الآن للحفاظ على صحة جسمك، بحسب eatthis.يشير ارتفاع الكوليسترول، المعروف أيضا باسم عسر شحميات الدم إلى مستويات غير طبيعية من الدهون الثلاثية والبروتين الدهني منخفض الكثافة و/أو البروتين الدهني عالي الكثافة في الدم، وفقا لأخصائية التغذية المسجلة كيم ياويتز.وتضيف أن "بعض الأطعمة والعناصر الغذائية - مثل الألياف والدهون غير المشبعة والفواكه والخضروات - يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار".وتتابع: "من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي تناول كميات أكبر من إجمالي السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر إلى زيادة إنتاج الكوليسترول الضار LDL(الضار) والدهون الثلاثية في الجسم مع خفض مستويات الكوليسترول HDL (الجيد)".وتؤكد أن السكر، على وجه الخصوص، هو أحد أسوأ الأطعمة التي يجب تناولها عندما نتحدث عن الكوليسترول - خاصة فيما يتعلق بالمشروبات المحلاة بالسكر. هذا لأنه من الأسهل تناول كميات كبيرة من السكر عن طريق المشروبات أكثر من تناوله في الأطعمة.وتقول ياويتز: "يمكن للأنظمة الغذائية عالية السكر أن تخفض نسبة الكوليسترول الجيد، وترفع مستويات الدهون الثلاثية، وتزيد من إنتاج الكوليسترول الضار في الكبد".التخلي عن المشروبات المحلاة بالسكر هو أحد أفضل عادات الشرب للمساعدة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة فوق سن الخمسين، وفقا لأخصائية التغذية.لماذا يجب أن تتخلى عن المشروبات المحلاة بالسكر لتقليل الكوليسترول بعد الخمسين؟شرب الكثير من السكر يؤدي إلى تغيرات غير مواتية في الكوليسترول على مدى فترة من الزمن.كشفت إحدى الدراسات أن البالغين فوق الخمسين عاما الذين شربوا 12 أونصة من المشروبات المحلاة بالسكر يوميا كانوا أكثر عرضة بنسبة 53% لارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وأكثر عرضة بنسبة 98% لانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد من أولئك الذين لم يشربوها على الإطلاق.وتنصح ياويتز بالبدء باستبدال مشروب واحد محلى بالسكر يوميا بالماء أو القهوة السوداء أو الشاي غير المحلى.
https://arabic.sputniknews.com/20210407/احذر-دراسة-تكشف-المخاطر-الصحية-من-تناول-المشروبات-المحلاة-1048603633.html
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الصحة

أفضل عادات الشرب لخفض نسبة الكوليسترول في الدم بعد الخمسين

21:39 GMT 09.03.2022
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
CC0 / Pixabay /
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يصبح المرء عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إذا كانت الحالة سارية في عائلته، ولكن خيارات نمط الحياة، مثل ما نأكله ونشربه، يمكن أن تؤثر أيضا.
إذا كان عمرك يزيد عن 50 عاما وتم تشخيصك بالفعل بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو كنت تعلم أنك معرض لخطر الإصابة بالمرض، فمن المهم بالنسبة لك معرفة التغييرات الغذائية التي يمكنك إجراؤها الآن للحفاظ على صحة جسمك، بحسب eatthis.
يشير ارتفاع الكوليسترول، المعروف أيضا باسم عسر شحميات الدم إلى مستويات غير طبيعية من الدهون الثلاثية والبروتين الدهني منخفض الكثافة و/أو البروتين الدهني عالي الكثافة في الدم، وفقا لأخصائية التغذية المسجلة كيم ياويتز.
وتضيف أن "بعض الأطعمة والعناصر الغذائية - مثل الألياف والدهون غير المشبعة والفواكه والخضروات - يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار".
وتتابع: "من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي تناول كميات أكبر من إجمالي السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر إلى زيادة إنتاج الكوليسترول الضار LDL(الضار) والدهون الثلاثية في الجسم مع خفض مستويات الكوليسترول HDL (الجيد)".
وتؤكد أن السكر، على وجه الخصوص، هو أحد أسوأ الأطعمة التي يجب تناولها عندما نتحدث عن الكوليسترول - خاصة فيما يتعلق بالمشروبات المحلاة بالسكر. هذا لأنه من الأسهل تناول كميات كبيرة من السكر عن طريق المشروبات أكثر من تناوله في الأطعمة.
وتقول ياويتز: "يمكن للأنظمة الغذائية عالية السكر أن تخفض نسبة الكوليسترول الجيد، وترفع مستويات الدهون الثلاثية، وتزيد من إنتاج الكوليسترول الضار في الكبد".
التخلي عن المشروبات المحلاة بالسكر هو أحد أفضل عادات الشرب للمساعدة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة فوق سن الخمسين، وفقا لأخصائية التغذية.
كوكا كولا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2021
احذر... دراسة تكشف المخاطر الصحية لتناول المشروبات المحلاة
7 أبريل 2021, 10:38 GMT
لماذا يجب أن تتخلى عن المشروبات المحلاة بالسكر لتقليل الكوليسترول بعد الخمسين؟
شرب الكثير من السكر يؤدي إلى تغيرات غير مواتية في الكوليسترول على مدى فترة من الزمن.
كشفت إحدى الدراسات أن البالغين فوق الخمسين عاما الذين شربوا 12 أونصة من المشروبات المحلاة بالسكر يوميا كانوا أكثر عرضة بنسبة 53% لارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وأكثر عرضة بنسبة 98% لانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد من أولئك الذين لم يشربوها على الإطلاق.
وتنصح ياويتز بالبدء باستبدال مشروب واحد محلى بالسكر يوميا بالماء أو القهوة السوداء أو الشاي غير المحلى.
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