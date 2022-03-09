https://arabic.sputniknews.com/20220309/أكار-يكشف-عن-تطورات-إيجابية-بشأن-السفن-التركية-العالقة-في-موانئ-روسيا-1059686979.html
أكار يكشف عن تطورات إيجابية بشأن السفن التركية العالقة في موانئ روسيا
أكار يكشف عن تطورات إيجابية بشأن السفن التركية العالقة في موانئ روسيا
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن تطورات إيجابية بخصوص السفن التجارية التركية العالقة في موانئ روسيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:15+0000
2022-03-09T16:15+0000
2022-03-09T16:15+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، عن الوزير التركي أنه أجرى أمس مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، محادثات هاتفية إيجابية وبناءة، تتعلق بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإعادة السفن التركية بسلام في أقرب وقت.وأوضح أن موسكو سوف توفر الأمن للسفن التركية، وأنه تلقى ردودا إيجابية وبناءة للغاية في هذا الشأن.يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/لحظة-استقبال-أردوغان-للرئيس-الإسرائيلي-في-تركيا-فيديو-1059683229.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
أكار يكشف عن تطورات إيجابية بشأن السفن التركية العالقة في موانئ روسيا
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كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن تطورات إيجابية بخصوص السفن التجارية التركية العالقة في موانئ روسيا.
ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، عن الوزير التركي أنه أجرى أمس مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، محادثات هاتفية إيجابية وبناءة، تتعلق بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإعادة السفن التركية
بسلام في أقرب وقت.
وأوضح أن موسكو سوف توفر الأمن للسفن التركية، وأنه تلقى ردودا إيجابية وبناءة للغاية في هذا الشأن.
يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.