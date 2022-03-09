عربي
بوتين يناقش مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220309/أكار-يكشف-عن-تطورات-إيجابية-بشأن-السفن-التركية-العالقة-في-موانئ-روسيا-1059686979.html
أكار يكشف عن تطورات إيجابية بشأن السفن التركية العالقة في موانئ روسيا
أكار يكشف عن تطورات إيجابية بشأن السفن التركية العالقة في موانئ روسيا
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن تطورات إيجابية بخصوص السفن التجارية التركية العالقة في موانئ روسيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:15+0000
2022-03-09T16:15+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_725bd36342b984d9fc8c64ea7aacd143.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، عن الوزير التركي أنه أجرى أمس مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، محادثات هاتفية إيجابية وبناءة، تتعلق بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإعادة السفن التركية بسلام في أقرب وقت.وأوضح أن موسكو سوف توفر الأمن للسفن التركية، وأنه تلقى ردودا إيجابية وبناءة للغاية في هذا الشأن.يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/لحظة-استقبال-أردوغان-للرئيس-الإسرائيلي-في-تركيا-فيديو-1059683229.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1993_1920x0_80_0_0_8ba568ef6388f37ad6df1cb52810c726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, روسيا

أكار يكشف عن تطورات إيجابية بشأن السفن التركية العالقة في موانئ روسيا

16:15 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن تطورات إيجابية بخصوص السفن التجارية التركية العالقة في موانئ روسيا.
ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، عن الوزير التركي أنه أجرى أمس مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، محادثات هاتفية إيجابية وبناءة، تتعلق بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإعادة السفن التركية بسلام في أقرب وقت.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
لحظة استقبال أردوغان للرئيس الإسرائيلي في تركيا... فيديو
15:11 GMT
وأوضح أن موسكو سوف توفر الأمن للسفن التركية، وأنه تلقى ردودا إيجابية وبناءة للغاية في هذا الشأن.
يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала