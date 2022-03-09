https://arabic.sputniknews.com/20220309/ألمانيا-ترفض-إرسال-طائرات-إلى-أوكرانيا-وتسعى-للتعاون-في-مجال-الطاقة-مع-كندا-1059689176.html
ألمانيا ترفض إرسال طائرات إلى أوكرانيا وتسعى للتعاون في مجال الطاقة مع كندا
ألمانيا ترفض إرسال طائرات إلى أوكرانيا وتسعى للتعاون في مجال الطاقة مع كندا
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن ترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا، بعد أن رفضت الولايات المتحدة عرضا من بولندا لنقل طائراتها "ميغ... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T17:13+0000
2022-03-09T17:13+0000
2022-03-09T17:13+0000
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وقال شولتز في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن ألمانيا قدمت جميع أنواع المعدات الدفاعية وأرسلت أسلحة، بحسب "رويترز".وقال شولتز: "لكن من الصحيح أيضا أنه يتعين علينا أن نفكر مليا في ما نفعله بشكل ملموس، وبالتأكيد فإن الطائرات الحربية ليست جزءا من ذلك".وقال شولتز وترودو إنهما ناقشا التعاون في مجال الطاقة في ضوء الأهداف المناخية والأزمة الأوكرانية التي سلطت الضوء على اعتماد أوروبا، وخاصة ألمانيا على واردات النفط والغاز من روسيا.كندا هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم وسادس أكبر منتج للغاز الطبيعي. قال شولتز إن ألمانيا يجب أن تنوع المواد الخام المستخدمة في الصناعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-وزراء-كندا-نواصل-دعم-أوكرانيا-وغدا-سأزور-ألمانيا-للقاء-شولتز-1059635888.html
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أخبار ألمانيا, أخبار كندا
ألمانيا ترفض إرسال طائرات إلى أوكرانيا وتسعى للتعاون في مجال الطاقة مع كندا
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن ترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا، بعد أن رفضت الولايات المتحدة عرضا من بولندا لنقل طائراتها "ميغ 29" روسية الصنع إلى قاعدة عسكرية في ألمانيا كوسيلة لمساعدة القوات الأوكرانية.
وقال شولتز في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو إن ألمانيا قدمت جميع أنواع المعدات الدفاعية وأرسلت أسلحة، بحسب "رويترز".
وقال شولتز: "لكن من الصحيح أيضا أنه يتعين علينا أن نفكر مليا في ما نفعله بشكل ملموس، وبالتأكيد فإن الطائرات الحربية ليست جزءا من ذلك".
وقال شولتز وترودو إنهما ناقشا التعاون في مجال الطاقة في ضوء الأهداف المناخية والأزمة الأوكرانية التي سلطت الضوء على اعتماد أوروبا، وخاصة ألمانيا على واردات النفط والغاز من روسيا.
كندا هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم وسادس أكبر منتج للغاز الطبيعي. قال شولتز إن ألمانيا يجب أن تنوع المواد الخام المستخدمة في الصناعة.